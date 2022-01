Ford Alemania presiona al cónsul de EEUU para ganar la batalla contra la fábrica de Almussafes

La fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) se juega su futuro contra la de Saarlouis, en Alemania. Ambos centros se disputan la adjudicación de dos modelos eléctricos para 2025, el único tipo de coches que la automovilística producirá en Europa. Los juegos del hambre entre las plantas comenzaron con la petición de rebajas salariales. Y tanto desde el país germano como desde España ya mueven hilos para seducir a al cúpula de la compañía estadounidense.

La administración española fio su estrategia a la dirección local de la marca, con una estrecha relación con la Generalitat valenciana. Fuentes de la Generalitat Valenciana explicaban a finales de 2021 que seguían el asunto con atención y que la relación con la dirección en el país es estrecha gracias a una comisión de seguimiento que monitoriza los acuerdos en materia de formación e infraestructuras sellados. “Tenemos confianza”, explican. Los encuentros se producen cada seis meses.

El presidente de la comunidad, el socialista Ximo Puig, introdujo matices. “Si Ford va a continuar en Europa, creo que Almussafes tiene una gran oportunidad; hay que estar lo mejor posicionados posibles”, dijo. En condicional.

El problema: la información no llega a Valencia procedente de Michigan, donde se decide el futuro de la compañía en los cuarteles generales de Ford. Ni siquiera el poder decisorio está en Ford Europa, con la que Puig sí se ha reunido en varias ocasiones a lo largo de los últimos años. La última vez que se vio las caras públicamente con Stuart Rowley, presidente de Ford Europa, fue en enero de 2020.

Mientras, el Gobierno cuenta con un as bajo la manga: el Perte del automóvil como arma de seducción. El Ministerio de Industria –que no ha contestado a los requerimientos informativos de Economía Digital— ya propuso a la marca adherirse al consorcio formado con Volkswagen para erigir una fábrica de baterías así como puso a su disposición los 3.000 millones de euros con los que cuenta el paquete de ayudas. Sin embargo, poco se sabe de los planes de Ford para beneficiarse de los fondos europeos Next Generation EU.

Por ello, existen dudas de que la firma quiera acogerse a los incentivos. Más viendo los requisitos, aunque el Ejecutivo los haya relajado: implicar al menos a cinco empresas (mínimo un 40% de pymes que aporte el 30% de la inversión), desarrollarse en dos comunidades autónomas o más y contar tanto con un centro I+D como con un vehículo electrificado y una planta de ensamblaje de baterías.