Fracasa Loon, el proyecto de Google para llevar internet al mundo rural a través de globos

Alphabet, la matriz de Google, se ha despedido de otra de sus apuestas experimentales a largo plazo. Se trata de Loon, los globos gigantes con los que la compañía pretendía transportar Internet a las zonas rurales.

“Aunque hemos encontrado varios socios dispuestos a unirse a lo largo del camino, no hemos determinado una manera de reducir los costos lo suficiente como para construir un negocio sostenible a largo plazo”, señaló el jueves Alastair Westgarth, CEO de Loon, en su blog.

“Desarrollar una nueva tecnología radical es arriesgado, pero eso no facilita la comunicación de este hecho. Me entristece compartir que Loon desaparecerá”, explicó.

Esta noticia se produce después de la cancelación en 2020 de otro negocio experimental llamado Makani que proporcionaba energía eólica a partir de cometas gigantes, según recoge CNBC.

Ambos proyectos surgieron de la unidad de negocios ‘X’ de Alphabet. Esta sección genera proyectos experimentales a largo plazo que se contabilizan en las ‘otras apuestas’ de la compañía y proporcionan casi todos sus ingresos.

En un informe relativo a los ingresos del tercer trimestre, la empresa cifró los beneficios de las ‘otras apuestas’ en 178 millones de dólares (146 millones, aproximadamente, al cambio actual) frente a los 155 millones de dólares (127 millones de euros) de hace un año.

Por su parte, los negocios sumaron una pérdida operativa de 1.100 millones de dólares (903 millones de euros), frente a los 941 millones (772 millones de euros) del año anterior. Google, por el contrario, obtuvo 12.600 millones de dólares (10.349 millones de euros) en ingresos operativos sobre beneficios de 46.000 millones (37.782 millones de euros).

Loon sufría problemas financieros

Loon había tenido problemas financieros recientemente, según un informe de The Information. Este documento afirmó que el principal objetivo de los ejecutivos de la empresa para 2020 sería asegurar su segunda ronda de inversión externa.

“Si bien este no es el resultado que imaginé para Loon cuando me incorporé hace cuatro años, sigo estando inmensamente orgulloso de los logros de todo el equipo y espero que nuestros esfuerzos continúen de una manera que aún no podemos imaginar”, explicó Westgarth.

Astro Teller, CEO de X y presidente de la junta de Loon, apuntó que “lamentablemente, a pesar de los innovadores logros técnicos del equipo durante los últimos 9 años, el camino hacia la viabilidad comercial ha demostrado ser mucho más largo y riesgoso de lo esperado”.

Noticia original: Business Insider

Autora: Sandra Viñas