Garamendi justifica la repetición de mandato: «La mayoría de las organizaciones de CEOE no lo limitan»

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que la mayoría de las organizaciones que forman parte de la patronal no limitan los mandatos de su presidente, a diferencia de los estatutos de la CEOE, que topan los mandatos a un máximo de dos años. De esta manera, el líder de la patronal ha justificado su propuesta de eliminar el límite vigente actual para extender su mandato hasta 2030.

«Es un tema interno de la organización», ha aseverado Garamendi para luego insistir: «La mayoría de las organizaciones de CEOE no lo tienen, los sectores prácticamente no lo tienen, los territorios la mayoría no lo tienen y es un tema que simplemente habrá que decidir y ver cuál es el criterio».

En este sentido, ha negado que su propuesta, que aún se está debatiendo internamente en el seno de la patronal, haya generado malestar en Foment. Pues, según ha revelado, ayer lunes habló con el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, quien «no le dijo eso».

Los Estatutos actuales de la organización empresarial fijan un tope de dos mandatos consecutivos de cuatro años cada uno para el presidente. Por ello, Garamendi, que se encuentra en su segundo y último mandato no podría mantenerse en el cargo una vez acabase su mandato.

Sin embargo, si finalmente prospera la modificación de los Estatutos dentro de la patronal, Garamendi podría continuar liderando la organización a lo largo de unos años más, siempre que decidiese presentarse a las próximas elecciones, que tendrán lugar en noviembre de 2026.

Limitación de los mandatos

Cabe recordar que la patronal fijó un tope de dos mandatos consecutivos en 2014, cuando Juan Rosell ocupaba la presidencia de la organización. Cuando alcanzó los dos mandatos, abandonó la presidencia, que posteriormente pasó a ocupar Garamendi.

La patronal tuvo otros tres presidentes cuyo mandato no estaba limitado: Carlos Ferrer Salat, José María Cuevas y Gerardo Díaz Ferrán. De ellos, el que más tiempo estuvo a los mandos de la organización empresarial fue José María Cuevas, quien la lideró durante más de 20 años.

Conviene tener en cuenta que la propuesta de reformar los Estatutos de la patronal para eliminar la actual limitación de mandatos debe pasar por la Comisión de Régimen Interno, y por el Comité y la Junta Directiva y ser aprobada en Asamblea General.

En el caso de que no haya oposición o temas de mayor urgencia, la modificación de los Estatutos podría llevarse a la Junta Directiva de junio, para ser finalmente aprobada en Asamblea General que la patronal celebrará el próximo 19 de julio.