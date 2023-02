Garamendi se compara con una mujer violada para defenderse de la polémica del sueldo en CEOE

Crece la polémica por el sueldo del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi. Sin embargo, ahora, el motivo no tiene nada que ver con su retribución sino con sus declaraciones. Y es que, el líder de la patronal, ha salido al paso de las preguntas formuladas durante una entrevista comparándose con una mujer violada.

«Es como cuando hay una violación y dicen que es que la chica iba en minifalda». Así, ha valorado Garamendi el posicionamiento del presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, que dejó bien claro que no le parecía «sensible» que el sueldo del líder de la CEOE. «Puede estar complicándonos la vida a todos», sentenció.

Tras negar que su retribución haya subido 50.000 euros, Garamendi ha asegurado que se ha elevado un 3%, igual que al resto de la plantilla de trabajadores que conforma la organización empresarial. «Estamos viviendo permanentemente el ataque al empresario, esta semana me ha tocado a mí», ha lamentado el líder de la patronal durante una entrevista en la cadena de televisión Antena 3.

De esta manera, ha reaccionado Garamendi ante la polémica por su salario de 380.000 euros al año como presidente de CEOE, avanzada por Economía Digital, una cifra que comporta un incremento del 9%, por encima de la subida del SMI. Su decisión fue regularizar dicha remuneración mediante un contrato laboral, y la tomó tras la advertencia de sus abogados de que podía ser irregular de cara a los compromisos con la Seguridad Social.

El líder de la patronal ha hecho hincapié en que su retribución fue aprobada por la junta directiva, conformada por cerca de 300 representantes de las asociaciones miembros, así como que se trata de una decisión de una organización privada. Por ello, ha afeado: «Solo faltaba que el Gobierno tenga que decidir lo que tenemos que ser o decir o decidir algunos para opinar sobre lo que se hace bien o mal».

A ojos de Garamendi, lo que está sucediendo se explica por una «campaña» de descrédito hacia el tejido empresarial, pero también hacia su persona. «Que el Gobierno esté mandando mensajes de división, me parece gravísimo», ha lamentado para luego añadir: «Se está acusando con el dedo y ahora me ha tocado a mi, porque estoy solo».

Garamendi carga contra Díaz

También se ha referido durante su intervención a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que experimentará un aumento del 8% hasta alcanzar los 1.080 euros al mes en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023, después de que el incremento fuera aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

Cabe destacar que el aumento salarial es fruto del acuerdo al que llegaron el Gobierno, CCOO y UGT el pasado 31 de enero. Sin embargo, no cuenta con el beneplácito de la CEOE, que era partidaria de una subida menos pronunciada, del 4%, y optó por no asistir a ninguna de las dos reuniones que se convocaron para abordar la cuantía de esta renta mínima.

«Nosotros siempre vamos a negociar con el Gobierno», ha aseverado, si bien luego ha criticado: «Lo que me parece increíble es que cuando llegas a acuerdos eres un fenómeno y resulta que el día que dices que no, porque no es bueno para España, te conviertes en un villano».

Así, ha aprovechado para cargar contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que ha recriminado que haya «puesto en solfa» que los empresarios «todo lo hacen mal y en contra de los más vulnerables«. «Eso es mentira», ha destacado antes de zanjar: «Vulnerables son los autónomos y los pequeños empresarios, que no tienen paro».