Gobierno y hoteleros se culpan del nuevo retraso de los viajes del Imserso

Los viajes del Imserso, que normalmente arrancan en las primeras semanas de octubre, podrían retrasarse más allá de esta fecha. Entre las razones: el retraso en la adjudicación, la guerra entre empresas o la posibilidad de que los hoteleros interpongan recurso según los precios a los que salgan estos viajes.

El Gobierno aún no ha hecho pública la adjudicación, así que se desconoce qué empresas van a ser las encargadas de organizar estos viajes y en consecuencia, no se puede reservar. Lo que tiene en vilo a todos los jubilados.

Durante el último año que se celebraron estos viajes (2019), la adjudicación se hizo el 29 de agosto y los pensionistas empezaron a contratar sus viajes solo dos semanas después. Los primeros viajes se realizaron por tanto en la segunda quincena del mes de octubre.

Pero este 2021 han surgido varios inconvenientes, el primero, la pandemia. La crisis sanitaria hizo que el año pasado no hubiera viajes, pero también que hasta abril de este año no se confirmara si habría o no.

Así que todo el proceso ha ido mucho más lento. De hecho, la asociación empresarial hotelera y turística, Hosbec, recuerda que en años anteriores “el calendario estaba publicado en marzo, los pliegos salieron en abril, los recursos eran en junio, la adjudicación en agosto y a mitad de septiembre estaban a la venta los viajes”.

Pero este 2021 los pliegos no llegaron hasta julio, el plazo para presentar propuestas acabó en agosto y aún no han salido las adjudicaciones. “Todo va con retraso y no hay nada información” comentan desde Hosbec.

A esto se añade la incidencia que se ha producido entre Traveltino y Halcón Viajes, lo que puede retrasar aún más este proceso. Las plazas se agrupan tres lotes, turismo en zonas de costa peninsular, turismo en zonas de costa insular y turismo de interior.

Traveltino (del grupo Logitravel) acusa a Halcón Viajes de intentar eliminarle de este contrato público por una incidencia en Arucas (Gran Canaria). La disputa se ha trasladado a la CNMC, organismo encargado de resolver esta cuestión.

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales indican que esta incidencia “afecta a un lote de tres”, por lo que el proceso puede seguir adelante con la adjudicación de dos lotes completos y el tercero, de manera provisional. Además, “hay voluntad de resolverlo rápido”.

Pero Hosbec culpa al Gobierno de los retrasos. Según explican, si los pliegos hubieran salido en julio, aun con el problema de Traveltino y Halcón Viajes, habría tiempo suficiente para resolver este conflicto y los viajes ya estarían a la venta.

“La culpa no lo tienen los operadores ni sus guerras, la gestión del Imserso no ha sido buena”, aquejan. Además, recuerdan que en 2015 hubo un problema parecido (las empresas empezaron a interponerse recursos) y hasta diciembre no salieron los viajes, así que los hoteles tuvieron que cerrar hoteles durante meses y hacer ERTE. Por esta razón pedían anticipación, justifican.

Pero hay más, los hoteleros están expectantes al precio al que salga esta adjudicación. Según lo anunciado deberían adjudicarse a 25 euros por estancia, pero si salen a un precio menos, denunciarán.

Hamacas vacías en la playa de Benidorm, una de las zonas más afectadas por la caída del turismo internacional| EFE/ML/Archivo

El precio de los establecimientos hoteleros ha generado mucha disputa en los últimos años, las asociaciones defienden que con 25 euros por noche no se puede ofrecer un hotel de 4 estrellas, con comidas, servicios e instalaciones de primera calidad. “Aunque recurramos no se van a suspender los viajes, pero será un escándalo mayúsculo”, confiesa.

Desde el ministerio comentan que el proceso administrativo de este año ha sido “especialmente complejo” por estar en pandemia porque tenían que ver cómo evolucionaban los contagios, la vacunación, o cuantos trabajadores de estas empresas seguían en ERTE.

Los sindicatos se muestran tajantes, “todo lo que sea retraso nos parece negativo”, así que trabajan para que los viajes se reactiven los nates posible. “Parece que hay quien pone palos en la rueda y hay que evitar poner trabas”.

CCOO pide una reunión con el Imserso

CCOO ha pedido una reunión con el responsable del Imserso para esta semana con el fin de atajar el problema y que estos viajes puedan estar realizándose las primeras semanas de octubre.

Desde Hosbec, que representa al 50% de los alojamientos que cada año se unen al programa del Imserso, no se muestran tan optimistas y creen que habrá un mes de retraso en los viajes.

Además, critican que no se contemple actualización de precios durante tres anualidades, así que piden de nuevo sentarse a negociar para que a principio de 2022 se ponga en marcha otro pliego y no se ejecute el actual.

“Este programa nace del consenso entre gobierno, sindicatos y patronal para alargar la temporada y dar la oportunidad de viajar a gente que no puede. Tiene que seguir existiendo pero no está reñido con una actualización económica”, concluyen.