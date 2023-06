Goirigolzarri (Caixabank) ignora las promesas electorales: «Son de trazo muy grueso» 

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Caixabank, se ha desmarcado de las promesas electorales que, durante la jornada de ayer, lanzó Juan Bravo, secretario de Economía del Partido Popular (PP), en las jornadas organizadas por la APIE en Santander. El directivo del banco de origen catalán, que también se ha personado en dicho evento este martes, considera que las medidas que, en este caso, podría aplicar el PP si aterriza en la Moncloa después del 23-J, vienen dados del «proceso electoral» y son «de trazo muy grueso».

Durante la jornada de ayer, el político sevillano arremetió contra el gravamen temporal que afecta a la banca y a las energéticas. Como otros miembros del Partido Popular han hecho en distintas ocasiones, Juan Bravo considera que el tributo a las entidades financieras y energéticas es «restrictivo», añadiendo que hay opciones más «interesantes» para ayudar a los clientes más vulnerables.

Caixabank no conocía la medida del PP

Entre esas alternativas al impuesto extraordinario, el hombre fuerte en economía del equipo de Alberto Núñez Feijóo destacó la creación de un fondo forjado por los propios bancos que sirvan como una vía de ayuda para las familias hipotecas más vulnerables. Unido a esto, Bravo dejó claro que no derogará el impuesto aprobado por el Gobierno de Sánchez.

El PP plantea la creación de un fondo de ayuda para los hipotecados vulnerables

Sea como fuere, este martes, José Ignacio Goirigolzarri, al ser preguntado por esta medida, ha desplazado lo comentado por el político del PP, considerando que se tratan de medidas que surgen por «el momento electoral» y que «son de trazo muy grueso». Más allá de ello, el presidente de Caixabank no ha querido entrar en materia pese a que dicha medida afectaría a la compañía que lidera.

Pese a ello, sí que ha querido constatar que no conocía la medida de la que habla el Partido Popular. Juan Bravo quiso incidir en la poca eficiencia que, para él, ha tenido el impuesto a las entidades bancarias puesto que no han surtido el efecto deseado, que era ayudar a los consumidores más vulnerables.

El PP ve opciones más «interesantes» que el impuesto a la banca

En esas, el secretario de economía del PP explicó que «a través de la AEB, se hizo un planteamiento de hacer un fondo de las entidades financieras en los términos, más o menos, del impuesto para que este fuera directamente a las familias que estaban sufriendo los momentos duros como consecuencia de las hipotecas». Juan Bravo sentenció que le parece más interesante esa propuesta que la que, finalmente, llevó a cabo el equipo de Pedro Sánchez.

Pese a ello, el presidente de Caixabank se ha mostrado alejado de cualquier comentario político y ha ubicado ese tipo de medidas en el contexto político en el que, actualmente, nos movemos. Cabe destacar que el impuesto a la banca ha sido una de las críticas más repetidas por parte, tanto de las entidades bancarias, como por el Partido Popular, hacia el actual Gobierno,

Como fuere, Goirigolzarri ha desplazado la medida del PP, mostrándose cauto porque «aún no se conoce el nuevo Gobierno».

Goirigolzarri espera que el impuesto no sea permanente

En lo referido a la posibilidad de que el nuevo Ejecutivo pudiera dejar el gravamen temporal como un impuesto permanente, el presidente de la entidad bancaria catalana desea que no sea así. Pese a ello, el máximo mandatario de Caixabank ha añadido que «no me puedo decantar porque no conocemos al nuevo Gobierno, y es algo que decidirán ellos».

En cuanto a las palabras pronunciadas por Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Ejecutivo, en referido al pago de los depósitos, el número 1 del banco con sede en Valencia ha afirmado que «deben ser los bancos los que decidan la política de precios que creen necesario, en función de sus estrategias».

Pese a que Goirigolzarri ha afirmado que, por el momento, la remuneración por los depósitos a particulares está siendo «escueta», a las empresas sí que se les está pagando por los ahorros. Además de ello, el líder del banco catalán ha reproducido un mensaje similar al de otros banqueros, quienes expresan que están ofreciendo alternativas a los depósitos que, en algunos casos, son mejores para los clientes.