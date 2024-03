Gonzalo García, 25 millones para denunciar el cártel de coches: «En España se sigue con el ‘pleitos tengas y los ganes'»

El despacho marbellí LegalTech Ventures, al frente de Cartel.es, ha recibido una inyección de 25 millones de euros del fondo británico IQuote para impulsar las reclamaciones judiciales contra el conocido como cártel de los coches, como ha informado Economía Digital esta semana.

La CNMC multó en 2015 a 21 marcas de vehículos, 172 concesionarios y dos consultoras por pactar precios. Los consumidores afectados en España se cuentan por millones, posiblemente cerca de diez millones, prácticamente todo aquel que adquiriera un automóvil entre febrero de 2006 y julio de 2013. Todos ellos pueden reclamar una indemnización.

«En 25 años de profesión no he visto un caso así contra la competencia«, comenta Gonzalo García de Diego, uno de los tres fundadores de Cartel.es, quien lamenta que, en España, los consumidores no estén más concienciados con la posibilidad de exigir en los tribunales una indemnización por este tipo de conductas empresariales contra la competencia.

«Los fabricantes defraudaron 27.000 millones, la sanción que impuso la CNMC de 171 millones es ridícula»

La cantidad de reclamaciones que pueden llegar a tramitarse contra las automovilísticas por el cártel de los coches, que podrán presentarse hasta febrero o abril de 2026, también la inversión en publicidad para atraer clientes, requiere músculo financiero para abordar la ingente tarea.

«Buscamos un fondo que pudiera ayudarnos con ello, hicimos una ronda de consultas, e IQuote fue el que mejor entendió la operativa, ya tenía experiencia en otros cárteles en España, como el de los camiones y el de la leche», explica.

El fondo británico ha adquirido una participación en el capital del despacho malagueño, no mayoritaria, a cambio de la inyección de 25 millones de euros.

La financiación de pleitos judiciales es una práctica extendida en el mercado anglosajón, pero no así en España.

La histórica sentencia firmada el pasado mes de septiembre en Nueva York por la cual Argentina tendrá que pagar 16.100 millones de dólares a los acreedores de la petrolera estatal YPF, fue posible gracias a que la administración concursal de las sociedades, domiciliadas en Madrid, logró financiar la reclamación judicial contra el país con un fondo de inversión.

Sin embargo, en España, todavía no es una fórmula habitual. «No existe tanta cultura en España de demandar como en el mundo anglosajón, aquí sigue imperando eso de ‘pleitos tengas y los ganes’«, dice Gonzalo García de Diego.

García de Diego fundó hace dos años cartel.es junto con Paul McCaughey y Wilhelm Mayer. «Vimos la oportunidad: 9,3 millones de vehículos afectados, la demanda de la CNMC es contundente, y el Tribunal Supremo ha ido ratificando las sanciones impuestas», explica. «Creo que ni el 10% ha reclamado hasta ahora«.

«Nos enfocamos en el desarrollo de la plataforma, del software que facilitara la presentación de las demandas, y la formación del equipo, cerca de 30 profesionales», añade.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sido contundente en su denuncia contra los fabricantes de automóviles.

El cártel de coches «intercambió de forma sistemática información confidencial y comercialmente sensible con un gran nivel de detalle«, afirma el organismo. Para los consumidores, supuso «disfrutar de menores descuentos a la hora de comprar un coche nuevo y/o utilizar los servicios de postventa, reparación o mantenimiento», subraya.

La CNMC impuso una sanción de 171 millones de euros a los demandados. «La sanción nos ha llamado la atención», indica Gonzalo García de Diego. «Los fabricantes defraudaron 27.000 millones de euros, con sanciones tan ridículas como esa la Administración en el fondo incentiva ese tipo de prácticas contra la competencia«, subraya.

Los consumidores afectados por el cártel de los coches «tienen derecho a una indemnización de en torno al 10%-15% del valor del vehículo, más los intereses», sostiene el fundador de Cartel.es. El despacho marbellí cobra a éxito, el 25% más IVA de la indemnización y los costes judiciales. «Que la gente reclame, que no deje de luchar por sus derechos«, alienta García de Diego.