Grifols contraataca: así se defiende de las acusaciones de Gotham en la demanda en Estados Unidos

Grifols salta al contrataque. La farmacéutica presentó el pasado viernes una demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York contra Gotham City Research, su fundador Daniel Yu; General Industrial Partners y su dueño Cyrus de Weck, en un texto de 78 páginas en el que la multinacional quiere restar credibilidad a Yu y a su persona como el ‘Bathman de Wall Street’.

La catalana deshoja en el texto minuciosamente las diferentes acusaciones del fondo bajista, que a grandes rasgos asegura que la empresa que preside Thomas Glanzmann maquilla sus cuentas. El grupo reitera la falsedad de las denuncias de la firma de análisis y responde señalando que actúa de mala fe por beneficio propio.

Leer más: Grifols recupera 700M en Bolsa pero el temor a un segundo informe de Gotham frena la euforia

“El informe Gotham está repleto de afirmaciones deliberadamente falsas y engañosas. A continuación, se exponen ejemplos representativos que demuestran la intención deliberada de los demandados de manipular el mercado difundiendo mentiras sobre Grifols. Grifols también pretende demostrar la falsedad de otras afirmaciones contenidas en el informe Gotham”, lanza la corporación en el texto prestando por el bufete americano Proskauer Rose.

Gotham cambió la versión

La compañía especializada en elaborar medicamentos a base de plasma inicia su defensa sentenciando que Gotham modificó su informe apenas 24 horas después de publicarlo y tras deshacer su corto. En una primera versión lanzada a primera hora del 9 de enero, Gotham reiteraba que Grifols no había hecho público un préstamo de 95 millones de dólares a Scranton destinado a financiar la compra de BPC y Haema, las dos empresas que la multinacional de los hemoderivados vendió a su segundo mayor accionista en 2018. Gotham decía que esta operación solo estaba tratada en las cuentas del holding holandés.

Sin embargo, la corporación sí que había notificado esta transacción en sus informes anuales reportados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), así como al regulador estadunidense, entre los años 2018 y 2022. El día 10 Gotham publicó una segunda versión del documento en la que cambiaba su versión y aseguraba que el préstamo no se había revelado en sus declaraciones de gobierno comparativo.

La republicación, según la defensa de Grifols, es una prueba de que los demandados “reconocen tácitamente que sus afirmaciones sobre el préstamo de 95 millones de dólares en el informe Gotham original del 9 de enero eran falsas”.

“Pero su reconocimiento es exactamente eso: tácito. Los demandados no hicieron público que habían hecho una declaración material falsa en la versión del 9 de enero. No emitieron un comunicado de prensa al respecto ni informaron a sus seguidores en las redes sociales. En su lugar, subieron la versión del 10 de enero del informe sin ninguna indicación de que la versión del 9 de enero estaba siendo sustituida”, lamenta la corporación.

El ebitda y la deuda

En segundo lugar, Gotham asegura que Grifols “manipula” su ebitda y utiliza un método de cálculo «materialmente engañoso e incorrecto”, mientras que el grupo farmacéutico alega no tener control sobre el mismo. “Dicha fórmula es determinada en el Contrato de Crédito por los prestamistas de Grifols, todos ellos bancos de renombre internacional, incluyendo, entre otros, Bank of America, BNP Paribas, HSBC France, J.P. Morgan y Banco Santander. El Contrato de Crédito se adjunta a cada uno de los Informes Anuales de Grifols en el Formulario 20-F desde 2019, todos ellos documentos públicos, a los que las demandadas hacen referencia y sesgan repetidamente en apoyo de su trama”.

Gotham también asegura que Grifols miente en su ratio de desapalancamiento y que podría alcanzar un13x, frente al 6,4x que reporta la empresa, porque la compañía engorda su ebitda, mientras que rebaja su deuda real. Para Grifols, el método de cálculo utilizado por Gotham para fundamentar estas afirmaciones inculpe la definición de ebitda pactada con sus acreedoras, así como las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Sobre el ebitda, Gotham asegura que debería ser un 30% más bajo al reportado por la catalana porque consolida el negocio de BPC y Haema, así como de GDS, una de sus filiales en Estados Unidos de la que tiene el 55% del capital. Sobre GDS, Grifols sostiene que, como accionista mayoritario, puede consolidar su negocio sin más explicación, mientras que en el caso de Haema y BPC, las NIIF aseguran que «cuándo evalúa el control, un inversor tiene en cuenta sus derechos de voto potenciales, así como los derechos de voto potenciales en poder de otras partes, para determinar si tiene poder […]. Una entidad atribuirá el benefició o pérdida y cada componente de otro resultado global a los propietarios de la dominante y a las participaciones no dominantes”.

Sede central de Grifols en Sant Cugat del Vallès. Grifols

Sobre la deuda, el fondo de Yu señala que Grifols debería de sumar cerca de 1.000 millones de euros a su deuda neta por “responsabilidades relacionadas con Haema y BPC”. La corporación con sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) contrargumenta asegurando que este pasivo no existe y que ambos proveedores de plasma están libres de deudas.

“El «razonamiento» del informe Gotham para inflar la deuda de Grifols en esta cantidad es tener en cuenta el supuesto precio de compra de Haema y BPC Plasma en caso de que Grifols ejerza su opción de compra sobre estas entidades. No hay base ni en las NIIF ni en la lógica para inflar la deuda de Grifols en 1.313 millones de euros simplemente porque tiene una opción de compra”. Además, la empresa alega que, en caso de ejecutar su derecho de compra, el precio sería mucho más bajo, dado que pactó con Scranton revenderla al mismo precio (470 millones de euros), sumados pluses que tampoco alcanzarían esa cantidad.

“También es internamente incoherente que los demandados atribuyan esta hipotética deuda a Grifols porque, según el propio informe Gotham, Haema y BPC Plasma no deberían consolidarse”, finaliza.

El valor en bolsa, en duda

Por todo esto, Grifols sostiene que Gotham miente cuando asegura que las acciones de la Ibex deberían de valer cero. La firma asegura que los títulos de Grifols no tienen valor porque su deuda es insostenible, pero la farmacéutica contraargumenta señalando que hasta 2025 no debe de hacer frente a ningún vencimiento y que, con los fondos obtenidos de la venta de Shanghái Raas, tenderá caja suficiente para abonar estos pagos, mientras que el siguiente paquete de deuda no vence hasta 2027.

Además, la cotizada llega a asegurar que, incluso si el nivel de endeudamiento marcado por el fondo neoyorquino fuera acertado, la capitalización de la empresa seguiría siendo de entre 1.600 millones de euros y de 5.300 millones.

Por último, la corporación fundada por los Grifols finaliza su defensa asegurando que, si realmente Gotham pensara que sus acciones no tienen valor, el grupo hubiera deshecho su corto cuando las acciones hubieran caído en “cerca del 100%” y no cuando bajaron en un 43%, como hicieron.

Leer más: Haier crea una sociedad para comprar Shanghái Raas a Grifols

“Los demandados son vendedores en corto depredadores, dirigidos por el delincuente convicto Daniel Yu, que se benefician ilícitamente de sus esquemas amañados de venta en corto y distorsión. A diferencia de otros vendedores en corto, los demandados cruzaron la línea con su ataque a Grifols al realizar a sabiendas declaraciones falsas y engañosas con un único propósito ilegal: manipular el valor de las acciones de Grifols para su propio beneficio monetario”, asegura la empresa en su documento de defensa.