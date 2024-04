Grifols envía a la CNMV los datos que le reclamaba después de encontrar deficiencias en sus cuentas

Grifols ha remitido la información adicional a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que le demandó después de detectar «deficiencias relevantes» en sus cuentas, a pesar de que no consideró necesaria su reformulación. La CNMV pidió a la compañía de hemoderivados que concretase de forma pública el ebitda y las deudas financieras netas en un plazo de quince días.

A la vez, el supervisar bursátil le emplazó a detallar los compromisos que la empresa estaba dispuesta a asumir para adecuar la utilización de las medidas alternativas de rendimiento en los próximos reportes de información financiera.

La deuda neta asciende a 10.527 millones

«Grifols presenta en este informe la información solicitada y quiere manifestar su pleno compromiso con el cumplimiento de todas las regulaciones y normativas vigentes para garantizar la transparencia y la integridad de la información financiera presente y futura», destaca la compañía en un comunicado remitido a la CNMV. La farmacéutica ha expresado su compromiso a recortar a dos el número de medidas empleadas para reflejar el Ebitda en sus comunicaciones de resultados y sitúa la deuda neta en 2023 en 10.527 millones de euros.

La principal diferencia en este apartado financiero el año pasado, ha destacado, se explica por la inclusión del Ebitda de los ajustes por gastos extraordinarios, inusuales o no recurrentes, pero también por los ajustes por ahorros de costes y mejoras operativas de los próximos 12 meses y la exclusión de los arrendamientos de los centros de donación de plasma, como parte de la deuda de acuerdo al acuerdo de crédito.

En relación con la representación del Ebitda, ha concretado que ahora lo reflejará mediante el Ebitda consolidado según pérdidas y ganancias y el Ebitda consolidado ajustado. También ha puntualizado que reportará estos parámetros financieros de manera consolidada, no diferenciando la inclusión o no de las cifras correspondientes a Biotest.

Deficiencias relevantes

Cabe recordar que el pasado 21 de marzo la entidad encabezada por Rodrigo Buenaventura remitió a la farmacéutica sus conclusiones después de analizar la documentación que había requerido tras publicar Gotham City Research su demoledor informe que causó el desplome de la compañía en bolsa.

A pesar de que reconoció que no había encontrado evidencias de que las cifras de endeudamiento no se correspondieran con la actualidad y que no existían «errores significativos» en las magnitudes cuantitativas de los estados financieros de la multinacional de hemoderivados, sí identificó algunos en el acuerdo suscrito con ImmunoTek.

Después de evaluar la información de forma conjunta, destacó que había encontrado «deficiencias relevantes» en el detalle y la exactitud de los desgloses y notas explicativas que soportan la información financiera en algunos ejercicios y la presentación de las llamadas medidas alternativas del rendimiento, en particular el beneficio bruto de explotación (ebitda) y la ratio entre deuda y ebitda.

El pasado mes de enero, la firma de análisis Gotham City Research emitió un informe en el que sostenía que la empresa Grifols manipulaba la deuda y el Ebitda, “informados para reducir artificialmente el apalancamiento en seis veces, cuando este podría superar diez o trece veces”, por lo que aseguró que sus acciones valían «cero».

Gotham acusaba a Grifols y a Scranton Enterprises, un vehículo de la familia Grífols que controla el 8,67% de la multinacional, de haber maquillado sus números al haber consolidado completamente las compañías Biotest y Haema, propietarias de unos 60 centros de plasma, en sus estados financieros desde 2018.