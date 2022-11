Guinda hurga en las heridas del innombrable Garamendi en CEOE (pero guarda munición)

Virginia Guinda ya ha tomado posiciones en Madrid. Esta empresaria de Tarragona, vicepresidenta de Foment, se presentó este viernes como candidata a la presidencia de CEOE con un mensaje en positivo pero que iba claramente a hurgar en las heridas de Antonio Garamendi, o las que le ven sus detractores. Eso sí, logró superar 50 minutos de discurso y preguntas sin nombrar al actual patrón de patrones.

La CEOE que quiere presidir Guinda se basa en tres aspectos: más participativa y abierta a los asociados; más influyente de cara a administraciones, partidos y la sociedad en general, y con mayor peso de la industria, sector al que pertenece y que no dudó en elogiar como el que más aporta a la economía productiva.

No es casualidad que esos tres pilares, en los que basará su campaña, sean precisamente algunos de los puntos débiles señalados por los socios de CEOE descontentos con Garamendi, como Anfac, Faconauto, Cepyme, la madrileña CEIM o la propia Foment, cuyo presidente, Josep Sánchez-Llibre, es uno de los mayores detractores del patrón vasco.

El okey de CEOE a la reforma laboral del Gobierno abrió la caja de Pandora en la organización. Las citadas patronales, y otras, criticaron tanto el apoyo a la medida como el hecho de que se tomara esa decisión sin diálogo con los socios. Achacaban a Garamendi falta de diálogo y también de influencia, al no poder defender la posición mayoritaria de los empresarios; es decir, dos de las reivindicaciones de Guinda.

«CEOE debe ser más participativa, más colegiada, con mayor capacidad de escucha a sus socios» Virginia Guinda

La candidata defendió “una CEOE más participativa, más colegiada, con mayor capacidad de escucha a sus socios”, anunció al inicio de su presentación, y también terminó explicando que decidirá el modelo de gobernanza de la patronal “contando con los medios para mejorar la comunicación entre los asociados y los órganos directivos.

Pero insistió en esa idea en varias ocasiones durante toda su presentación. Por ejemplo, al hablar del pacto de rentas: “Requiere de un mayor dialogo de las instituciones y agentes sociales. Gobierno, sindicatos y empresarios. Y se tiene que debatir de una forma más profunda con las bases de la organización”. O a colación de cómo debería ser el diálogo social: “Un reflejo de los nuevos tiempos, caracterizado por una mayor intensidad y pluralidad, las bases de la organización tendrían que estar al corriente del diálogo”.

El segundo pilar de la CEOE de Guinda es la capacidad de influencia y resolutiva. Preguntada sobre si Garamendi ha sido complaciente con el Gobierno, respondió: “CEOE tiene que ser complaciente con sus socios. Con los partidos tenemos que tener total independencia, que quede claro que a quien representamos es a los empresarios, y ser capaces de influir para que en sus agendas políticas incluyan nuestras propuestas”.

La candidata aseguró que “la acción más urgente de CEOE es ser el altavoz de las medidas urgentes que sus asociados trasladan al Gobierno”, y enlazó con su tercera obsesión, la apuesta total por la industria: “Hay patronales industriales que han trasladado la necesidad de medidas para sortear el momento que vive la industria y CEOE debería darles más prioridad y mayor cabida”.

«Tenemos que tener total independencia de los partidos, pero ser capaces de influir para que incluyan nuestras propuestas en sus agendas políticas» Virginia Guinda

Guinda subrayó que CEOE debe apoyar a la industria “porque si hay industria se invierte, se innova, se genera empleo de calidad”. “Este debería ser uno de los temas clave de la agenda de la CEOE y de la agenda política”, remató. Posteriormente, preguntada sobre si había hablado con Garamendi, dijo que lo hizo en la última junta directiva de CEOE, de la que forma parte, y que le trasladó precisamente los problemas del sector industrial, que está siendo el más afectado por el encarecimiento de la energía.

Los detractores de Garamendi también le señalaron por centrarse demasiado en los intereses de las Ibex, la gran empresa y la banca en detrimento de las pequeñas y medianas empresas y de los sectores más productivos, como el industrial. La respuesta de Guinda es apoyo total a estos sectores, como el papelero, al que pertenece como consejera delegada de Iberboard.

Guinda presentará los avales y apoyos la próxima semana

Estos serán los pilares de la campaña de la candidata alternativa a la presidencia de la confederación española de empresarios, pero se guardó algunos ases en la manga. Mostró mucho respeto por su adversario y no quiso calificar directamente sus actuaciones: “No voy a afear ningún aspecto de la actual directiva de la CEOE, lo que estoy haciendo es presentar una candidatura que tiene otra forma de ver las cosas”. Pero dejó entrever que ya entrará en el cuerpo a cuerpo: “No quiero opinar sobre acuerdos en los que no he participado, hoy”, dijo al ser preguntada por la reforma laboral.

Virginia Guinda momentos antes de la presentación de su candidatura a la presidencia de CEOE. EFE/ Sergio Pérez

Otro as en la manga son los apoyos con los que cuenta. Se sentó rodeada de dos amigos pero aclaró que no son su equipo, aunque lo tiene, pero ya lo presentará. Y respecto a las asociaciones que pueden darle los avales y los votos, tampoco se pronunció, si bien se visualizará ya el lunes con la presentación de los avales.

Se da por hecho que Foment del Treball la apoyará, pues no solo es una de las grandes detractoras de Garamendi sino que además Sánchez Llibre nombró en verano a Guinda vicepresidenta y portavoz de la patronal catalana. Tampoco lo negó, pero al ser preguntada sobre en qué posición quedaría Foment si ella pierde, tras bromear con que no iba a perder, sentenció: “No vamos a hablar de eso”. No aclaró a quien incluía ese plural.