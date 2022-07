Nueva jornada de huelga en Ryanair: 22 cancelaciones y 31 retrasos

La huelga de tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair de este viernes ha provocado ya, hasta las 09.00 horas, un total de 22 vuelos cancelados y 31 vuelos con retrasos con origen o destino en España durante la mañana.

La huelga de TCP, convocada por los sindicatos USO y Sitcpla, afectará a los vuelos de los próximos 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de julio de los diez aeropuertos españoles donde opera Ryanair: Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca.

Los convocantes reclaman a la aerolínea un cambio de actitud y que vuelva a retomar la negociación de un convenio colectivo que recoja unas condiciones laborales dignas y bajo la legislación española para sus trabajadores.

Por ello, los sindicatos exigen al Gobierno y, concretamente, a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que no permita que la aerolínea vulnere la legislación laboral y derechos constitucionales como el derecho a la huelga y actúe contra una empresa que no acata las sentencias judiciales, no cumple con la ley y utiliza el miedo, la coacción y la amenaza con sus empleados.

215 vuelos cancelados

La primera ola de paros, que tuvo lugar durante seis días de finales de junio a principios de julio, provocó hasta 215 vuelos cancelados y 1.255 retrasos en toda España, según la información de los sindicatos.