Iberdrola cierra con el fondo GIC el acuerdo para extender las redes de transporte en Brasil por 456 millones

Iberdrola y el fondo soberano de Singapur, GIC, han cerrado el acuerdo estratégico para extender las redes de transmisión en Brasil. La operación se llevará a cabo por 2.400 millones de reales brasileños, una cifra que equivale a 456 millones de euros, según ha dado a conocer la empresa española a través de un comunicado.

El acuerdo entre la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán y uno de los principales inversores institucionales a nivel mundial, anunciado a finales del mes de abril, ya ha recibido la luz verde tanto de la Agencia Nacional de la Energía Eléctrica (ANEEL), como del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).

Cómo se llevará a cabo la operación

La compañía eléctrica y el fondo soberano de Singapur invertirán en activos operativos de transporte ubicados en las regiones brasileñas de Jalapão, Santa Luzia, Dourados, Atibaia, Biguaçu, Sobral, Narandiba y Río Formoso.

Entre el conjunto de activos suman cerca de 1.900 km de líneas de transporte, con un plazo medio de concesión de 25 años y una rentabilidad anual de 430 millones de reales brasileños, el equivalente a 77 millones de euros.

Iberdrola y GIC suscriben un acuerdo marco para participar de forma conjunta en futuras licitaciones de activos de transporte de energía eléctrica en Brasil

La alianza incluye el derecho a adquirir una participación del 50% de otros activos en construcción y operación (Itabapoana, Guanabara, Vale do Itajaí, Lagoa dos Patos, Morro do Chapéu, Estreito, Alto do Parnaíba, Paraíso y Potiguar Sul), que engloban 6.279 kilómetros. La retribución anual total de estos activos es equivalente a aproximadamente unos 1.300 millones de reales brasileños (unos 233 millones de euros).

Cabe destacar que Iberdrola dispondrá de una participación del 50% de la sociedad, a través de su filial en el país sudamericano, Neonergia. Tal y como ha concretado el grupo energético, la valoración de esta participación se sitúa en los 1.200 millones de reales brasileños, es decir, unos 228 millones de euros.

Las dos sociedades, además, han suscrito un acuerdo marco para participar de forma conjunta en futuras licitaciones de activos de transporte de energía eléctrica en Brasil. Con el cierre de esta operación, Neoenergia dejará de consolidar contablemente la deuda de los activos operativos, considerados dentro del perímetro de la transacción.

La alianza estratégica entre ambas compañías también introduce el derecho a adquirir una participación del 50% de otros activos en construcción y operación emplazados en las regiones de Itabapoana, Guanabara, Vale do Itajaí, Lagoa dos Patos, Morro do Chapéu, Estreito, Alto do Parnaíba, Paraíso y Potiguar Sul.

Se trata de una red conformada por 6.279 kilómetros de líneas de transporte, donde la retribución anual de los activos asciende a 1.300 millones de reales brasileños, es decir, unos 233 millones de euros.

La transacción, según ha remarcado la compañía eléctrica, se enmarca en el programa de rotación de activos no esenciales, que ya se ha cumplido al 100% para apoyar el plan de inversión récord de Iberdrola de 47.000 millones de euros.