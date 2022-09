Iberdrola relanza su campaña contra Naturgy y Repsol: «Esto es una crisis de gas»

La crisis energética que vive España desde el verano de 2021, y el conjunto de Europa desde la invasión de Ucrania, ha derivado en una tensa relación entre las grandes compañías del sector. Algo muy evidente en nuestro país, donde Iberdrola y Endesa señalan a Naturgy y Repsol como claros beneficiados del actual contexto de precios y mercados disparados.

Así lo ha vuelto a poner de manifiesto este martes el director de regulación de Iberdrola España, Patxi Calleja, que no ha dudado en recordar que «el problema real de Europa es que esta crisis es de fósiles; una crisis de gas«. Ha sido en el contexto del foro organizado por la Fundación Alternativas, ‘Soberanía energética europea: las propuestas españolas’.

Primero ha dejado clara su posición como compañía, después de que surgiese en el debate el tema del incremento de ganancias de la energética. «Iberdrola ahora mismo solo invierte en descarbonización. Renovables y redes, y lleva así más de una década». Con este mensaje, Patxi Calleja ha prologuizado sus argumentos contra petroleras y gasistas.

Para el directivo de Iberdrola el gran problema es que «en realidad, no se han tomado medidas sobre el gas en concreto. Se ha hablado sobre el mercado eléctrico, sobre que las renovables se forran… y lo que sucede es que, con una crisis de fósiles, los ganadores están siendo los fósiles«.

Entre sus argumentos, recuerda que «el precio el gas se ha ido unas 10 veces por encima de su valor histórico«, aunque mantiene que «antes de la guerra de Ucrania ya se notaba. Algunos países, como es el caso de Noruega, está vendiendo a precios de guerra, unas 20 veces el precio más alto. Pero también lo están haciendo Estados Unidos y Argelia, que el GNL lo están vendiendo referenciados al mercado holandés».

El gas, ¿realmente el gran señalado?

«Si se arregla el problema del gas, se arregla el resto de problemas«. Con esta frase, el director de regulación de Iberdrola España señala el camino del sector eléctrico en el enfrentamiento que está teniendo con las empresas dedicadas al petróleo o el gas.

«Solo hay que ver la cotización en Bolsa; las empresas que están haciendo negocio son las que hacen exploraciones de gas», sentencia Patxi Calleja. Aunque la realidad del mercado no es tan evidente. Tanto Iberdrola como Endesa llevan meses mostrando su queja amarga sobre las rentas que están sacando Naturgy y Repsol de esta crisis. No obstante, la realidad no es tan simple.

En el marco temporal del último año; en concreto, desde que a mediados de septiembre de 2021 el Gobierno publicase el RD-L de medidas urgentes para paliar los efectos de la subida del gas, el comportamiento en Bolsa de las principales compañías energéticas españolas es prácticamente similar. Es decir, las acusaciones desde Iberdrola no serían tan claras.

De hecho, de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ha tenido un crecimiento en el Ibex 35 que sobrepasa el 8%, y su capitalización bursátil ha crecido en cerca de 3.000 M€.

Por lo que respecta a Naturgy y Repsol, ambas compañías han tenido crecimientos en Bolsa por encima del 15%. Es decir, demuestra que la acusación de Iberdrola es cierta, pero la eléctrica no se queda lejos. La que sí ha sufrida en Bolsa en el último año ha sido Endesa, que se deja más de un (-6%) en el último año. Quizá, castigada por la falta de internacionalización en su negocio.

En todo caso, no parece haber una conclusión clara con respecto a quién está pudiendo sacar partida de la crisis energética que vive Europa, y de la que España no ha encontrado la receta para salir de ella.