Iberdrola se adjudica dos contratos eólicos marinos en Reino Unido por más de 1.000 MW

Iberdrola, a través de su filial en Reino Unido, Scottish Power, ha resultado adjudicataria de dos contratos en la sexta ronda de subasta de contratos por diferencia por parte de la Administración, que abastecerán con más de 1.000 MW de energía limpia a más de un millón de hogares, informa Europa Press.

De este modo, la compañía continuará con el desarrollo de proyectos de energía eólica marina en todo el mundo, «contribuyendo a la transición energética y a la descarbonización de la economía», destaca la empresa.

Los contratos incluyen East Anglia Two, que tendrá una capacidad de 963 MW. Este nuevo proyecto se ubicará cerca de East Anglia One, que con 102 turbinas produce energía limpia desde 2020 para abastecer a 630.000 hogares británicos.

También se ha adjudicado un nuevo contrato que cubre 158 MW de East Anglia Three. En total, este proyecto tendrá una capacidad de 1.400 MW, que actualmente se encuentra en construcción y entrará en producción en 2026, momento en el que producirá energía libre de emisiones para 1.300.000 hogares.

Con este compromiso, Iberdrola apoya la recuperación verde a nivel regional y nacional y ayuda a la Administración a cumplir con los compromisos de neutralidad climática e independencia de combustibles fósiles, responsables también de la volatilidad de los precios de la energía.

Los proyectos eólicos marinos de East Anglia también contribuirán a poner en marcha una línea de inversión económica para consolidar el empleo y las oportunidades de negocio en todo el este de Inglaterra.

Tras el éxito de East Anglia One, Iberdrola continuará colaborando durante la construcción de East Anglia Two y East Anglia Three con las autoridades locales y las universidades para maximizar los beneficios económicos para la población local.

APUESTA POR LA EÓLICA MARINA

Iberdrola asegura que fue hace dos décadas pionera en energía eólica terrestre y, ahora, también lo es en eólica marina. Esta tecnología representa uno de los mayores vectores de crecimiento de la compañía.

En concreto, a cierre del primer semestre de este año la compañía contaba con 2.300 MW de offshore instalados. En 2025 alcanzará los 3.000 MW, y en 2026 los 4.800 MW gracias a importantes inversiones en todo el mundo.

Entre los proyectos más destacados de la compañía, además de East Anglia Hub, se encuentran Vineyard Wind I, en Estados Unidos, Saint-Brieuc, en Francia, o sus tres parques en aguas bálticas: Wikinger, Baltic Eagle y Windanker.