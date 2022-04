Dos años después decimos adiós a las mascarillas en interiores. El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles la retirada de las mascarillas en espacios cerrados, con algunas excepciones, gracias a la buena cobertura vacunal del país y por la favorable situación epidemiológica. A partir de este miércoles ya entrará en vigor el nuevo Real Decreto que eliminará la obligación de la mascarilla en interiores.

Endesa seguirá mantendrá las mascarillas en interiores si no se puede garantizar la distancia de seguridad de 1,5m, según han afirmado a Efe. No obstante, prevén que dejen de ser obligatorias en el puesto de trabajo y en desplazamientos por el centro. No obstante, en las salas de reuniones, se mantendrán si no pueden mantener la distancia de seguridad.

Iberdrola también eliminará la obligatoriedad del cubrebocas excepto si no se puede respetar una distancia de seguridad o en los ascensores, donde ya no se limitará su ocupación a cuatro empleados, según han explicado al mismo medio.

Por su parte, Repsol se une a esta postura de la distancia de seguridad y es «probable» que mantenga las mascarillas en lugares donde no sea posible respetarla.

La energética industrial, Siemens-Gamesa, todavía no ha tomado ninguna decisión y se espera a leer la letra pequeña del decreto mientras sigue las indicaciones de los gobierno regionales, explican.

Otra empresa que no ha desvelado aún sus planes es Mapfre, que tiene la «intención» de enviar un mensaje a sus empleados de España, alineado con la nueva norma, y recomendando, entre otras medidas de prevención, el mantenimiento del uso de la mascarilla en interiores cuando no haya distancia de seguridad.

La banca

En el sector financiero, tampoco hay una postura unánime. BBVA prevé eliminar la obligatoriedad de llevarlas, aunque «recomienda» su uso en el caso de tener contacto continuado con clientes, con personas vulnerables o cuando se presenten síntomas respiratorios compatibles con el Covid-19, afirman.

Por su parte, Banco Sabadell no ha comunicado aún a su plantilla posibles cambios, por lo que han preferido no adelantar detalles. De igual manera, el Santander tampoco ha desvelado su postura hasta que no conozcan los detalles del acuerdo aprobado por el Gobierno, al igual que Bankinter.

PharmaMar opta por los test de antígenos

PharmaMar ha optado por los test de antígenos antes de tomar una decisión. Así, la empresa farmacéutica realizará un test de antígenos a sus casi 400 empleados antes de quitar las mascarillas.

Este martes la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reiterado que «con carácter general no resultará obligatoria» durante la jornada laboral. Aunque ha dejado en manos de cada empresa tomar una decisión. De esta manera, será el servicio de prevención de riesgos el que determinará en función del riesgo la obligatoriedad de la mascarilla durante la jornada laboral.