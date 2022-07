Iberdrola dispara un 50% su capacidad solar en España pese a las trabas políticas

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ha querido escapar del ruido generado en España entre impuestos y enfrentamientos políticos, y ha centrado gran parte de sus esfuerzos en el despliegue de energía fotovoltaica. En concreto, Iberdrola ha aumentado más de un 50% su capacidad instalada de esta tecnología.

Así se ha reflejado en el informe financiero que la energética ha presentado ante los mercados este miércoles. Pese a los problemas para la aprobación de permisos que existe en España, y lo complejo y duradero que resulta, Iberdrola ha escapado a esta tendencia, y en el primer semestre de 2022 ha dado un salto descomunal en esta materia.

Ha crecido un 55% con respecto al mismo periodo del año anterior. La potencia instalada ha pasado de los 1,4 GW a 2,2 GW. Algo que también se ha visto reflejado en la producción eléctrica en este ámbito. En los primeros seis meses de 2021 se produjo un total de 473 GWh, mientras que en el mismo periodo de este año se han sobrepasado los 1.000 GWh.

Y todo ello en un contexto que no es favorable. Así lo ha hecho constar Iberdrola en la conferencia con analistas tras la presentación de resultados. Sin elevar una crítica contra la administración, desde la compañía vasca asumen que en estos momentos no es precisamente sencillo la gestión renovable en España. Pese a todo, y teniendo en cuenta las variables inversoras, parece que Iberdrola no rebajará el ritmo.

Se trata de algo necesario para la compañía en un escenario donde los contratos a largo plazo (PPA) precisan de importantes volúmenes de energía ‘verde’ a su disposición. Algo que Iberdrola está diseminando por la geografía española.

El impulso solar de Iberdrola

Sobre los activos que hay en marcha, cabe destacar las plantas de Romeral (50 MW) y Olmedilla (50 MW), en Cuenca, y la planta de Puertollano (100MW) en Ciudad Real, mientras que la planta Revilla-Vallejera (50 MW), en Burgos, ha finalizado la puesta en marcha.

En Cáceres, las plantas Majada Alta (50 MW) y San Antonio (50 MW) comenzarán los trabajos de puesta en marcha en los próximos meses, mientras que, en construcción siguen la planta fotovoltaica de Almaraz I (50 MW), que ya ha finalizado la instalación de módulos, y Almaraz II (30 MW), cuyo montaje de módulos prosigue según lo planeado. Ambas plantas realizarán la conexión a la red durante el año. También en Cáceres, continúan las obras para la construcción de cuatro plantas fotovoltaicas en la localidad de Alcántara, Tagus I a IV (200 MW en total), y de la mayor planta fotovoltaica hasta la fecha, Francisco Pizarro, de 590 MW.

Además, durante el segundo trimestre han dado comienzo las obras de seis plantas fotovoltaicas, que sumarán un total de 271 MW. Se trata de las plantas de Villarino (50 MW), en Salamanca, el proyecto Guillena (144 MW), en Sevilla, la planta fotovoltaica Cespedera (27 MW), en Cádiz, y Virgen de Areños III (50MW), en Palencia.

En lo que resta de año, se prevé el comienzo de las obras de los proyectos fotovoltaicos de Ciudad Rodrigo (318 MW) en Salamanca, Fuentes (50 MW), Valbuena (50 MW) y Manantiales (30 MW) en Guadalajara, Cedillo (375 MW) en Cáceres, Peñarrubia (50MW) en Murcia, y de los parques eólicos de El Escudo (105MW) en Cantabria, y Buniel (104 MW) e Iglesias (94 MW) en Burgos.

Las inversiones del grupo

Por lo que respecta a las inversiones en el primer semestredel año se situaron en los 4.741 millones de euros, con un incremento del 5,3%, y alcanzan 10.200 millones de euros en los últimos 12 meses, habiendo instalado 3.400 megavatios (MW) de capacidad renovable en ese periodo, y contando con 7.100 MW más en construcción.

De esta cuantía, el 90% se ha destinado a renovables y redes inteligentes para acelerar la transición energética en las zonas en las que está presente.

El presidente de Iberdrola destacó que el grupo sigue incrementando sus inversiones «para reforzar la autonomía energética y acelerar la transición verde, disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles».

«Los proyectos que tenemos en marcha en España y en todo el mundo nos están permitiendo generar actividad económica y sostener 400.000 puestos de trabajo en más de 19.000 proveedores«, dijo. Asimismo, Iberdrola indicó que cuenta con un sólido perfil financiero, con una buena posición de liquidez que asciende a 24.963 millones de euros, que cubre 27 meses de necesidades de financiación.