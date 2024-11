Un joven persigue su sueño de estudiar los océanos con el apoyo de MicroBank

MicroBank, el banco social de CaixaBank, facilita financiación a los colectivos y proyectos que generan un impacto social favorable para contribuir al progreso y bienestar de la sociedad.

Los micropréstamos, con una cuantía que puede escalar hasta los 25.000 euros, están dirigidos a iniciativas centradas en ámbitos como el emprendimiento, la innovación, la economía social, la educación o la salud.

Microcrédito para estudiar

Una clara muestra es el caso de Cristian Morales Melo, un joven apasionado de los océanos. Con 19 años, solicitó a la entidad financiera el préstamo ‘Skills and Education’ de MicroBank con un importe de 5.000 euros.

A través de esta financiación, ha podido disponer de los recursos económicos necesarios para cursar un Grado en ciencias del mar en la Universidad Católica de Valencia y dar un paso adelante en su sueño de entender y proteger los océanos.

«Siempre he sentido una conexión especial con la naturaleza, me encantaba observarla y aprender de ella», destaca para después confesar que el motivo probablemente sea que desde pequeño su madre le ha llevado cerca del mar, del que le cautivaron su «belleza y misterio».

Por ese motivo, al llegar el momento de avanzar con sus estudios, no dudó en elegir ciencias del mar, una formación que no solo le permitirá conocer mejor el océano, sino también tener la posibilidad de acceder a un futuro profesional repleto de proyectos de investigación, conservación y divulgación marina.

«Cómo no contaba con muchos recursos para financiar mis estudios, solicité el préstamo ‘Skills and Education de MicroBank’, su apoyo económico ha sido fundamental para continuar con mi trayectoria y seguir formándome en lo que realmente me apasiona», enfatiza el joven.

Después de resaltar que quiere dedicar su carrera profesional al estudio de las ciencias marinas, deja bien claro: «Si te preocupa la falta de recursos económicos para estudiar lo que te apasiona, no existe limitación, porque con esfuerzo y algo de ayuda, todo es posible».