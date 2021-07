La plantilla de Unicaja y Liberbank teme traslados forzosos

Unicaja y Liberbank están a punto de sellar su fusión. Este martes recibieron el visto bueno de la CNMC y ahora solo les falta la autorización del Gobierno. Cumpliendo con lo previsto, el que será el quinto banco más grande de España por volumen de activos, con más de 100.000 millones, echará a andar este mes de julio.

Los sindicatos prevén que las reuniones para negociar los ajustes de empleados y oficinas empezarán después del verano y descartan que puedan generar polémica, como ha ocurrido con el ERE de BBVA o Caixabank.

Desde el inicio han tenido claro que las salidas no serán forzosas, sino voluntarias “como siempre ha ocurrido en el banco”, explica el secretario en la sección sindical de UGT en Unicaja, Rubén Miguel de Andrés.

Desde CCOO-Liberbank, el secretario general, Rafael García Ledesma, recuerda que el caso de la entidad asturiana es distinto. Arrastra problemas laborales sin resolver desde hace años, pero a futuro se muestran tranquilos porque el área de recursos humanos lo va a gestionar Unicaja, y entienden que con ellos no habrá problemas.

Pero la plantilla de ambos bancos coinciden: el mayor temor es que haya despidos forzosos. Entre las dos entidades sumarán unas 1.524 sucursales en España y algo menos de 9.000 trabajadores, las duplicidades y el excedente de personal no es muy alto.

Según calculan estos sindicatos, en servicios centrales el excedente es de 700 personas (se quedan los de Málaga y Madrid, y se verán afectados los de Asturias, Extremadura o Castilla-La Mancha); y en la red de oficinas, de 200. Sobre todo, por la duplicidad en Cáceres y Ciudad Real.

El de UGT tiene claro que no habrá problema en acordar buenas condiciones económicas para que haya adhesiones voluntarias, pero asegura que el banco “todavía no ha echado números y está calculando los costes”. Así que desconoce si el ajuste será aún mayor, porque tienen claro que va a haber una reestructuración, tal y como está haciendo todo el sector.

Rubén Miguel de Andrés recuerda que el presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, ha defendido que no habrá salidas forzosas, e incluso que no habrá salidas si no hay un pacto sindical. También que las personas de entre 56 y 58 años son las más proclives a salir del banco, y que entre los dos bancos suman casi 2.000 trabajadores en edades elevadas.

“Pero el mayor temor” son los traslados, porque en Unicaja “ha habido despidos cuando se han rechazado”, indica. Por eso, durante las negociaciones crearán alguna fórmula que de opción de voluntariedad en los traslados, y que permita que “el quiera irse lo pueda hacer y el que se quiera quedar, también”.

El presidente de Unicaja, Manuel Azuaga y el presidente de Liberbank, Manuel Menéndez durante la presentación del proyecto de fusión.

En este sentido, explica que, en ciudades como Cádiz, Sevilla o la Serranía de Ronda (en Málaga) la plantilla es deficitaria y que los traslados pueden ir en esa dirección. Una opinión que comparte Ledesma.

“Lo más lógico es que cierren sucursales donde hay duplicidades, como en Cáceres, y haya trasladados a zonas con déficit. Pero siempre se aceptarán bajo acuerdo”, comenta.

La CNMC ha advertido sobre “los riesgos” de la fusión de Unicaja y Liberbank en un informe donde destaca que hay 18 códigos postales donde se produce solapamiento de oficinas de estos dos bancos. Y que en tres de ellos, se quedará en situación de duopolio, es decir, compitiendo con un único banco.

La nueva Unicaja quedará en situación de duopolio con el Santander y Cajalmendralejo en Cáceres

Se trata del CCPP 10630, perteneciente a Pinofranqueado (Cáceres) donde coinciden Unicaja, Liberbank y Cajalmendralejo; el CCPP 10640, Casar de Palomero (Cáceres) donde están presentes tanto Liberbank como Banco Santander; y el CCPP 10830, Torrejoncillo (Cáceres) donde también coinciden el Santander y Liberbank.

Liberbank cuenta con 575 oficinas y 151 están en Cáceres, más otras 33 en Badajoz. Aunque sumando las que tiene Unicaja en Extremadura, hace que solo un 15% del total de sucursales de la nueva Unicaja esté en esta región, y entre los dos sumen algo más de 400 empleados.

Donde concentran mayor número de plantilla es en Málaga, donde está la sede de Unicaja. En esta ciudad cuentan con el 20% de sus trabajadores, 1.850 según fuentes sindicales. Los mismos entienden que donde habrá más movilidad es en Andalucía si quieren reforzar Cádiz y Sevilla.