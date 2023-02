La suscripción que Netflix no quiere que encuentres

La decisión por parte de Netflix de acabar con las cuentas compartidas se ha ganado la indignación de gran parte de los usuarios. Mientras que algunos se han resignado a contratar un plan que les permita compartir el servicio, pagando un precio más elevado, otros se han dado de baja de la plataforma y han acudido a la competencia, con unas tarifas más económicas.

«Valoramos a nuestros suscriptores y entendemos que tienen a su disposición muchas opciones de entretenimiento», destacó la compañía. «Cada cuenta de Netflix está diseñada para un solo hogar y los suscriptores pueden elegir entre varios planes con distintas características», hizo hincapié, a la vez que recordó que más de cien millones de hogares comparten sus cuentas.

El fin de las cuentas compartidas

Después de que la plataforma anunciase que las personas que no conviven en un mismo hogar ya no pueden compartir la misma cuenta, los usuarios pueden escoger la ubicación principal de la cuenta, que podrán usar todas las personas que vivan en su hogar, pero deberán pagar si quieren añadir cuentas adicionales para las personas que no convivan.

Por tanto, el usuario debe desembolsar 5,99 euros extra para añadir una subcuenta, de manera que la suscripción del modelo Estándar se elevara hasta los 18,99 euros mensuales. Otra opción es añadir dos subscriptores adicionales a la suscripción de la cuenta Premium, lo que dispara el importe hasta los 29,97 euros.

Esta es la subscripción que Netflix no quiere que encuentres

Cuando una persona interesada en subscribirse en Netflix entra en el portal de la plataforma se encuentra con tres opciones. Una es la subscripción básica con anuncios, que tiene un precio de 5,49 euros al mes, una calidad de vídeo buena y una resolución de 720p.

Otro de los planes disponibles es el estándar que, por 12,99 euros al mes, ofrece una calidad de vídeo muy buena, con una resolución de 1080 p y con la opción de descargar películas y series. Por último, la opción premium cuesta 17,99 euros y permite a los usuarios disfrutar de una calidad de vídeo excepcional, una resolución de 4K+HDR y la descarga del material audiovisual.

Lo que pocos usuarios saben es que si hacen clic en el botón «ver todos los planes» podrán encontrar otro tipo de subscripción, que quizás les resulte más interesante. El botón se encuentra justo debajo de los tres modelos de subscripción, acompañado por distinta información acerca de las subscripciones, por lo que puede ser difícil de encontrar por los usuarios.

Una vez se hace clic, aparece un cuarto plan de subscripción, el básico, que por un precio de 7,99 euros al mes, dispone de una calidad buena de vídeo, una resolución de 720 p y la opción de descargar las series y películas. Sin embargo, no tiene anuncios.