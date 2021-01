Las provisiones por la Covid-19 reducen el beneficio de Bankia a 230 millones

Bankia cerró 2020 con unos beneficios de 230 millones de euros, un 57,6% menos que en el año anterior. Esta caída del beneficio se debe al deterioro del negocio como consecuencia de la crisis de la Covid-19 y a las provisiones extraordinarias realizadas para hacer frente a dicha pandemia.

Según ha comunicado este jueves a la CNMV, la entidad todavía bajo control del Estado a través del FROB realizó el año pasado una provisión de 505 millones de euros por las incertidumbres que genera el coronavirus. Esta decisión es lo que reduce sus ganancias en más de 300 millones –en 2019, ganó 541 millones–.

Estos más de 500 millones se han destinado a “reforzar aún más el balance de la entidad y contar así con una mayor flexibilidad para hacer frente a las necesidades financieras que pudieran tener en el futuro familias y empresas”, ha explicado el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri en un comunicado. Además, ha destinado otros 576 millones a provisiones ordinarias de crédito y adjudicados.

El banco fruto de la unión de Caja Madrid, Bancaja y BMN entre otras cajas está a punto de cerrar la fusión con Caixabank, prevista para este trimestre, y reforzar la solvencia era el gran objetivo de Goirigolzarri para llegar con buena salud financiera a la misma. Tras absorber Bankia, Caixabank será el mayor banco de España.

Caída de los márgenes

Más allá de las provisiones, que se hacen por las exigencias del Banco Central Europeo y por prudencia ante lo que pueda venir –se espera que la crisis provoque un incremento de la morosidad que se notará sobre todo a medio y largo plazo–, el negocio ordinario también sufrió, pero moderadamente.

Bankia vio como sus márgenes bajaban en un dígito, por lo que comparado con las caídas de otros sectores, no se trata de cifras alarmantes. El margen de intereses se redujo un 5,9%, hasta los 1.904 millones, mientras que el margen bruto lo hizo en un 4,8%. El margen neto antes de provisiones bajó un 8,4%, hasta los 1.308 millones.

Descenso de la morosidad pese a la crisis

La subida de la morosidad es lo que preocupa al sector financiero pero, de momento, no se nota. Eso sí, es un efecto un tanto artificial gracias a las moratorias crediticias dictaminadas por el Gobierno, y también a las privadas que están concediendo los bancos, que minimizan, de momento, los impagos. Los créditos ICO también han dado oxígeno a muchas empresas.

Los salvavidas están funcionando, según reflejan las cuentas de los bancos, si bien no podrán hacerlo eternamente. En 2020, Bankia no solo no vio subir su morosidad sino que bajó, del 5% al 4,7%. El saldo de dudosos pasó de 6.465 a 6.213 millones.

La prueba de que las propias entidades creen que esta bonanza es temporal es que la entidad estatal incrementó un 3,5% las provisiones para insolvencias, hasta los 3.613 millones, por lo que su tasa de cobertura ascendió 4,2 puntos, hasta el 58,2%.