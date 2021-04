LG será baja en el MWC tras anunciar que no fabricará más móviles

El anuncio de la compañía surcoreana LG sobre el cierre de su división de móviles tendrá daños colaterales: una nueva baja para el próximo Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, cuya fecha de celebración está prevista para este verano (28 de junio – 1 de julio). La feria tecnológica sumará así una nueva cancelación tras las anunciadas y conocidas ausencias de algunos gigantes tecnológicos, así como los deseos de otros de participar en el evento únicamente de manera virtual.

La decisión de LG no es oficial, pero las fuentes consultadas indican que está implícita en el anuncio de reestructuración comunicado este lunes ante el regulador bursátil de Corea del Sur. La compañía, que llegó a ser tercer fabricante mundial de teléfonos móviles, ha renunciado a seguir compitiendo en este segmento.

El motivo no es otro que la falta de competitividad y los malos resultados comerciales. LG Electronics acumula en su división de móviles pérdidas por valor de 4.400 millones de dólares (3.750 millones de euros al cambio) en los últimos cinco años.

Más allá de la no asistencia al MWC de 2021, los nuevos planes de LG no tendrán mayor repercusión en España. La firma tecnológica no fabrica smartphones en el país, aunque sí da trabajo a algo más de 200 personas en Madrid y en el centro logístico de Toledo.

LG eleva el número de bajas

La baja de LG se unirá al de un listado de empresas cada vez más extenso. Las dos últimas empresas en afirmar que no asistirían a Barcelona fueron Google e Intel. No hay que olvidar que el gran buscador es el proveedor de Android, el sistema operativo más usado en todo el mundo para los teléfonos inteligentes.

Antes llegó la baja de British Telecom. La compañía británica fue la primera empresa de telecomunicaciones que afirmaba que tampoco viajaría a Barcelona, una postura que choca con el silencio que aún mantienen firmas como Vodafone, Orange y Telefónica en España.

Otra gran tecnológica que tenía claro que este año tampoco iría al Mobile fue Facebook. La red social creada por Mark Zuckerberg ya canceló su asistencia en 2020 con motivo del coronavirus y para esta edición recordó que quería priorizar la salud de sus integrantes.

Pero el goteo de bajas fue propiciado por Ericsson, uno de los grandes expositores de la feria. La compañía sueca abrió la puerta a la cascada de cancelaciones el pasado 9 de marzo, cuando el organizador de la feria, la GSMA, todavía estaba seguro de que no se repetiría la imagen de 2020.

“En vista de los continuos impactos de la covid-19 y nuestra consideración principal hacia nuestra gente, su salud y bienestar, hemos decidido no participar en el MWC 2021″, dijo en un primer momento la compañía con sede en Estocolmo.

A Ericcsson se le sumó Nokia. La compañía finlandesa se excusó en que “la salud de nuestros empleados, clientes y socios es de suma importancia para nosotros”, aunque abrió la puerta a participar vía streaming, al igual que muchas otras empresas. De hecho, su presidente, Pekka Lundmark, tiene agendada desde hace meses una keynote para el evento.