Marta Echarri: “Las fusiones bancarias han disparado el número de clientes de N26”

N26 ha disparado un 30% el número de clientes entre enero y julio, hasta los 730.000 desde los 600.000 en los que cerraron 2020. El contexto de fusiones y adquisiciones, además de la subida de comisiones por parte de la banca tradicional, ha hecho que “los clientes desencantados con su banco” se hayan desplazado al neobanco alemán, revela Marta Echarri, directora general para España y Portugal de N26, en una entrevista con Economía Digital.

La fusión de Caixabank y Bankia es prueba de ello, reconoce. “La banca está traspasando su infraestructura de costes, que es muy elevada, en forma de comisiones al cliente”. Y ahora, la media de comisiones anuales que paga un particular está en 140 euros.

Algo que “sin duda” les está beneficiando. Al respecto comenta que la cuenta estándar de N26 es totalmente gratuita y no tiene vinculaciones. Echarri defiende la importancia de ser transparente con los clientes. En su caso disponen de una cuenta gratuita y tres de pago, bajo un modelo de suscripción en el que se paga un precio ya pactado en función de todos los servicios a los que el cliente quiera acceder.

Lo mismo ocurre con las transferencias, explica, “nuestros clientes saben la comisión que vamos a cobrar por una transferencia a un país extranjero y esto no ocurre con todos los bancos desafortunadamente”.

La directora de N26 defiende su modelo de banca 100% digital, sin sucursal en España “ni en ningún país” porque no es su modelo de negocio. A través de la banca móvil, en concreto de su chat, pueden relacionarse con sus clientes todos los días a la semana, mientras que en la sucursal tradicional “hasta te dan hasta cita” señala.

N26 quiere convertirse en un banco “del día a día”. Desde 2019 cuentan con IBAN español y durante este otoño lanzarán la cuenta nómina, convirtiéndose en la primera fintech con sucursal en España y con IBAN español que lo logra.

“Tendrá una gran ventaja y es que el ingreso mínimo de la nómina será el más bajo del mercado”, indica. El siguiente producto financiero que lanzarán al mercado será los préstamos y descartan entrar en el mercado hipotecario. “Queremos focalizar en ser brillantes en pagos y cobros, no en financiación a largo plazo”.

N26 quiere aumentar plantilla

Los bancos más grandes del país han reestructurado su plantilla y red de oficinas entre 2020 y 2021 para reducir costes y ser más rentables. Marta Echarri entiende que los bancos nativos digitales tienen parte del camino avanzado, no tienen sucursales y cuentan con alianzas para permitir a sus clientes sacar dinero en cualquier cajero, por lo que sus gastos son mínimos.

En cuanto al número de trabajadores, quieren seguir creciendo. Actualmente cuentan con 130 y quieran acabar el año con 200. Pero advierte que les “está costando” encontrar perfiles más técnicos, como ingenieros, desarrolladores, responsables de producto o de diseño. “Crecemos más despacio de lo que nos gustaría”.

Pese a la transformación y el proceso de consolidación que se ha vivido en los últimos años en el sector financiero, cree que la banca tradicional, las fintech y las Bigtech podrán convivir. En su opinión, el entorno regulatorio en Europa es más agresivo que en Estados Unidos.

Y por ello, considera “justo” que todos los actores acaten las mismas normas. “Debemos estar regulados en el mismo entorno. No sería justo que llegue Google y le dejen hacer cosas que al resto no”. Echarri cree que la mayor amenaza con estas empresas está en los pagos y no tanto en la financiación.

N26 quiere salir a bolsa en 2023

N26, que ha crecido a través de rondas de financiación – tanto de fondos de capital riesgo, como de venture capital- contempla salida a Bolsa “en los próximos 24 meses”. La directora presume de tener en el accionariado a Peter Thiel, cofundador junto a Elon Musk (Tesla) de PayPal.

“Hay gente que confía en nuestro modelo de negocio”, agrega. El siguiente paso de N26 será cerrar la ronda la E y una salida a bolsa en 2023 para compartir el modelo de negocio. Los inversores ya le dan una valoración de 3.500 millones de dólares, cerca del valor en Bankinter en bolsa, recuerda.

Asimismo, seguirán apostando por la expansión internacional con el foco puesto en Europa del Este.

