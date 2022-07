MásMóvil roba todos los clientes que pierden Telefónica, Orange y Vodafone en lo que va de año

Telefónica, Orange y Vodafone tienen un problema: no consiguen detener la pérdida de clientes, sobre todo el operador rojo; y, para profundizar en esta situación, MásMóvil es la compañía que aglutina gran parte de esos usuarios insatisfechos. Trimestre a trimestre, los grandes operadores ceden clientes a favor de otras empresas más pequeñas. Esto abocará a otra vuelta de tuerca en la guerra comercial.

Según los últimos datos oficiales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), entre Telefónica, Orange y Vodafone han perdido más de 71.000 usuarios de banda ancha fija entre enero y mayo de 2022. No obstante, la escorrentía ha sido desigual. Mientras que azules y naranjas se han dejado poco más de 16.000 abonados, el operador rojo ha elevado esos números hasta los 38.000 usuarios perdidos.

También es cierto que la pérdida es menos pronunciada que en trimestres de los años anteriores. Del mismo modo, la base de clientes cada vez es más baja. Por eso, tener una pérdida neta de clientes continua se mantiene como una preocupación para las compañías, aunque se haya conseguido moderar.

El gran problema para los grandes operadores es MásMóvil. En este mismo periodo de tiempo la compañía amarilla ha ganado 79.500 usuarios en el saldo neto entre las nuevas altas y los clientes que se van. Es decir, todo lo que han perdido unas compañías, al menos en volumen, lo ha ganado la empresa dirigida por Meinrad Spenger.

Hay que tener en cuenta que en la fotografía que realiza mes a mes la CNMC todavía no figura Digi. El operador de origen rumano es otra de las compañías que también tiene saldo neto positivo, aunque todavía se encuentra englobada dentro de los operadores virtuales (OMV) y no hay desglose particular. Aunque en los próximos trimestres, cuando gane mayor pese, tendrá un espacio propio como en su día lo tuvo MásMóvil.

Los cimientos de la guerra comercial

Estos datos que ofrece el regulador son el caldo de cultivo de la próxima guerra comercial que se vendrá a partir del otoño. Es decir, nunca ha llegado a apagarse del todo, pero con el fin de la temporada futbolera, Telefónica y Orange han levantado el pie del acelerador en lo que se refiere a promociones.

Esta situación, por contra, volverá a reactivarse en las próximas semanas cuando empiecen las competiciones deportivas. Y generalmente vuelve a tener un último arreón justo en la llegada del otoño, cuando las familias que han asumido importantes gastos en la ‘vuelta al cole’ se vean tentados por tirar de promociones.

En el lado opuesto se encuentra MásMóvil, que en los últimos días ha sido noticia debido al su fusión con Orange. El operador amarillo sigue viviendo un momento dulce con el mercado. Y todavía puede seguir haciéndolo, algo que beneficia a su futuro socio. Por lo tanto, en esta guerra comercial el principal perjudicado es Vodafone, que cada vez se encuentra más solo, y sin capacidad de crecer.

Hace unas semanas el operador rojo dio una nueva vuelta de tuerca a sus propias tarifas y reordenó todos los precios. El problema es que el mercado no termina de enganchar con sus nuevas propuestas, y mes a mes pierde usuarios. Habrá que esperar a ver cuáles son los próximos movimientos de cara al otoño.