Mercadona alcanza el 60% de tiendas con puntos de recarga eléctricos y cumple con sus objetivos

Mercadona, el gran gigante de la distribución en España, quiere ser también una referencia en la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos. Y no se trata de un asunto menor. El desarrollo de infraestructura va a un ritmo más lento de lo esperado. Con una Administración Pública que no sabe bien cómo actuar, son las empresas las que ‘tiran del carro’ para no lastrar el futuro de la movilidad sostenible.

En este contexto, la compañía presidida por Juan Roig hizo un importante anuncio a principio de año. Mercadona explicaba que renovaba y ampliaba su red de puntos de recarga para vehículos eléctricos con el objetivo de mejorar el servicio a sus clientes.

Leer más: Iberdrola y Endesa entran en guerra comercial por liderar la recarga de camiones eléctricos

Se trata de un proyecto que la compañía de supermercados desarrolla de la mano de Repsol e Iberdrola. Para ello, la previsión es invertir 21 M€ e implantar aproximadamente 5.000 puntos de recarga semirrápida.

Así, del total de los 2.000 puntos de recarga con los que cuenta la compañía actualmente, 100 ya tienen este nuevo servicio mejorado que se irá extendiendo al resto de tiendas de la cadena de forma progresiva. «El objetivo es que a finales de 2024 todas las tiendas que tengan el ‘Nuevo Modelo de Tienda Eficiente’ implantado y que cuenten con parking, tengan instalado este nuevo sistema», explicaban desde Mercadona cuando anunciaron el plan.

Mercadona avanza

Ante esta situación, y aunque Mercadona ya llevaba un tiempo con el desarrollo de puntos de recarga, cabe plantearse cómo está la situación cuando se lleva recorrido un cuarto del tiempo desde que se hizo el principal anuncio y el periodo que se han dado hasta 2024.

Así, según consta en un documento de la compañía donde se ofrece información de la infraestructura de recarga, en estos momentos Mercadona tiene más de 900 centros donde cuenta con, al menos, una toma de electricidad para los vehículos. Este número, sobre el total de 1.625 tiendas supone sobre el 60% de los establecimientos.

En cuanto al número concreto de puntos de recarga, por el momento la compañía se guarda esa cifra. No obstante, si muchos de los postes pueden llegar a tener hasta dos conexiones, la cifra estaría muy por encima ya de esos 5.000 puestos que detallaba la compañía a principios de año.

Por lo que respecta a la parte pragmática, en su colaboración con Repsol e Iberdrola, el cliente podrá realizar todas las gestiones a través de la aplicación móvil de estos proveedores, tanto ‘Recarga Pública’ Iberdrola como ‘Waylet’ de Repsol, tales como realizar el pago de forma sencilla, encontrar su cargador más cercano y saber si se encuentra disponible.

Leer más: La CNMC identifica obstáculos en los puntos de recarga para vehículos eléctricos

La única mala noticia en este desarrollo es que la gran mayoría de establecimientos, por el momento, cuenta con cargadores de baja potencia. Así, según desgrana Mercadona en su página web, más de 700 tiendas cuentan con puntos de recarga que tienen una potencia máxima de 3,7 kW.

Esto significa que el tiempo para poder llevar a cabo la recarga del vehículo tendría que ser mucho. Y, por norma general, una compra no suele durar más de media hora. En este sentido, se espera que Mercadona, poco a poco, vaya implementando puntos de recarga con mayor potencia, y en un tiempo sustituya los ya existentes por otros de carga rápida.