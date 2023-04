Mercadona, Telefónica o Microsoft ponen en jaque la gestión energética de Red Eléctrica

El autoconsumo fotovoltaico es una de las mejores soluciones energéticas para las empresas que necesitan de una importante demanda de electricidad. Todo son ventajas. Sin embargo, y de forma paradójica, también han surgido problemas con este modelo. Sobre todo, cuando gigantes como Mercadona, Telefónica o Microsoft están muy cerca y, además, vierten sus excedentes a la red; o si no hay sol suficiente, necesitan conectarse a la red de manera conjunta.

Esta situación problemática se da en la zona del Corredor del Henares, en el Este de Madrid. Se trata de un punto geográfico que, debido a su posición estratégica a nivel de comunicaciones, se está utilizando como punto de referencia para compañías que necesitan de gran capacidad logística, como Mercadona; o empresas que desarrollan centros de datos, caso de Telefónica y Microsoft.

Estas empresas -y otras tantas, muchas de ellas de origen internacional en el segmento de los ‘data center’-, en su búsqueda de sostenibilidad han apostado por las energías renovables como fuente de alimentación. Y también, claro está, para ahorrar costes. Además, como este tipo de tecnología permite verter a la red los excedentes que no se consumen y, de esta forma, ser generadores netos de energía, la mayoría de empresas están optando por estas modalidades. Y las que no lo hacen ahora, quizá por motivos regulatorios, cuando avance la legislación en esta materia, lo harán.

Sin embargo, el regulador de los mercado ha hecho constar que esta situación puede terminar generando problemas para Red Eléctrica. La compañía, como gestor del sistema, debe maniobrar para que la red no se congestione. El conflicto en esta zona es que, con tanta acumulación de autoconsumo, entre oferta y demanda, se pueden generar complicados cuellos de botella.

¿Problemas de infraestructura?

En concreto, hace unos días, la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, explicó en su intervención en la Comisión del Ministerio de Asuntos Económicos, que el autoconsumo individual y colectivo es bueno para la sociedad, pero que sin control puede acarrear problemas.

Explicó que «a veces si hay mucha generación junta, o mucha generación colectiva de manera conjunta puede haber un problema de tensión«. El principal foco de potenciales problemas los situó en el Corredor del Henares, y señaló principalmente a la gran floración de los centros de datos.

Incluso, la presidenta del regulador aseguró que «pueden llegar a generar, no solo un problema de necesaria infraestructura de distribución, sino también hasta de transporte«. Esto es así porque se necesita un control de la gestión muy definido ante la necesidad de electricidad cuando no haya periodos de sol, y el almacenamiento todavía no sea suficiente; o con los propios vertidos a la red.

El Corredor, de moda

Merlin, Telefónica, Mercadona, Microsoft, Nabiax… cada uno con su negocio, y con sus intenciones, importantes empresas están invirtiendo en esta zona, y eso a nivel energético tiene sus consecuencias.

Por ejemplo, el ‘data center’ de Telefónica en Alcalá de Henares es uno de los mayores centros de procesamiento de datos del mundo. En él se realiza la transformación de sistemas de Telefónica en Europa y se proporcionan servicios de ‘hosting’ y ‘housing’ para sus clientes.

Leer más: Red Eléctrica alerta sobre los problemas de gestión si las empresas no avisan del autoconsumo instalado

En cuanto a Microsoft, la tecnológica ha elegido su novedosa infraestructura en el mismo polígono donde Inditex, Nutribén o ICP llevan años ejerciendo su actividad y junto al próximo polígono ALMA Meco, donde en un futuro cercano empresas como Mercadona pondrán las bases para llevar a cabo la suya en una superficie de 378.000 metros cuadrados.

En concreto, Mercadona y Microsoft se instalarán en el suelo que había quedado libre en el polígono Alma Henares y en el lugar donde se encontraban la empresa Fabripress y las antiguas rotativas del diario El Mundo. La empresa de la familia Roig construirá el segundo centro logístico de la Comunidad de Madrid con una extensión de 378.000 m2. La empresa americana Microsoft también se instalará en Meco con un centro de procesamiento de datos de 90.000 m2.