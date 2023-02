Merlin espera compensar las rentas por la venta de las oficinas de BBVA en 2024  

Merlin Properties cerró el ejercicio de 2022 con un resultado de 263 millones de euros, frente a los 512 millones de un año antes. Un descenso que la empresa atribuye, en parte, a la reducción de valoraciones de los inmuebles. La venta de las oficinas de BBVA, que le ha reportado a la socimi 221 millones de euros, compensó parcialmente esta situación aunque se notará en sus ingresos de rentas, por lo menos a corto plazo. La socimi espera compensar los flujos de caja de esta operación de venta de activos a partir de 2024.

En este sentido, Ismael Clemente apuntó que contribuirán a ello los alquileres que se ingresarán tras la compra de la Plaza Ruiz Picasso, junto con los ingresos previstos de las rentas de naves logísticas que se entregarán en 2023 sumado a los data centers que, prevén que vayan estando operativos a lo largo de 2024. Las rentas de estos activos, junto con un aumento de los ingresos derivados de la actualización de sus rentas a la inflación apoyarán que los flujos de caja en 2024 estén ya al nivel previo a la venta de las oficinas de BBVA.

Una operación que Clemente considera que la venta las oficinas fue un movimiento que se hizo en un momento correcto respecto al precio de los activos y que, además, sirvió a la compañía para reducir la deuda. Una situación que dejó a Merlin “bien posicionada” para afrontar una subida de tipos crecientes.

En este contexto, el beneficio operativo de la socimi superó los 290 millones de euros empujado por una mejora de los ingresos del 7% que le llevó a unos ingresos totales de 460 millones de euros. El ebitda de la compañía alcanzó los 334,7 millones de euros en el ejercicio.

Las oficinas, al alza

Las rentas brutas obtenidas por Merlin crecieron en todos los segmentos donde opera la compañía. De esta forma, las oficinas supusieron unos ingresos de 242,7 millones de euros; los centros comerciales, fueron 123 millones; mientras que la logística alcanzó los 73,5 millones de ingresos y las rentas del resto de activos alcanzaron los 12,7 millones.

La socimi señala que si se toman las rentas de oficinas comparables, lo que en el sector se denomina like for like, estas subirían un 6% gracias al aumento de la ocupación, junto con la indexación a la inflación y la subida de rentas en las renovaciones. Merlin apunta que se ha batido la indicación de ocupación dada al mercado a comienzos del ejercicio que estaba en el 91,5% y ha cerrado en el 92,5%.

En el mercado de a logística, Merlin señala que continua con el desarrollo de sus planes Best I y Best II. Dentro de los cuales ha entregado tres proyectos este año de más de 115.000 metros cuadradros que están alquilados al 100%.

Por su parte, en el terreno de los centros comerciales, Merlin aumentó la ocupación de estos hasta el 95%, lo que supone un aumento de 73 puntos básicos frente a los datos de hace un año. En este sentido, la socimi considera que ha tenido un sólido rendimiento de este negocio gracias a la mejora de las ventas de sus inquilinos, la mejora de la afluencia que se sitúa por encima de niveles prepandemia y con la tasa de esfuerzo para los inquilinos en mínimos históricos.