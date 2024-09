Nacho Cano, sobre los policías que le detuvieron: «Son los doce chulos de Marlaska, unos paletos y unos macarras»

«No merecen ser llamados policías, yo les llamo los doce chulos de Marlaska, porque son unos chulos, unos chulos». Si a Nacho Cano sus abogados, asesores y representantes le pidieron ayer viernes contención en el estreno de la tercera temporada de Malinche, está claro que no les hizo caso.

El líder de Mecano se explayó sobre el escenario al término de la función de su musical Malinche.

Ante unas mil personas que llenaron las butacas del teatro levantado en Ifema (Madrid), Nacho Cano recordó ayer, sin cortarse un pelo, su reciente detención y los interrogatorios a los que fueron sometidos diecisiete jóvenes actores mexicanos que participaban en la obra.

«Un día llega la policía, doce policías… Perdón, no se merecen ser llamados con ese nombre, porque aquí hay policía muy buena, que hoy están aquí», empezó recordando. «Doce policías a por mí y diecisiete chavales, bueno, yo les llamo los doce chulos de Marlaska, porque son unos chulos, unos chulos», continuó.

«Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial también los que tenían uniforme y pistola y mataron a seis millones de personas les preguntaron por qué habéis hecho esto y dijeron que obedecían órdenes», contó. «Vayamos a por quien da las órdenes, lo que ha pasado es muy grave y no se va a quedar aquí«, advirtió.

El artista madrileño fue interrumpido durante su intervención en varias ocasiones, ovacionado por el público. En primera fila, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sentada junto a David Hatchwell, al frente del grupo Excem y principal inversor de Malinche.

Los actores del musical retenidos por la policía «vivieron el día con más susto de su vida, estábamos cantando, bailando y llegan los doce chulos estos a llevárselos», dijo. «Que les tienen que identificar, y ponen las sirenas, conduciendo sin parar para acojonarles, y les tienen en la comisaría de Leganitos, con el comisario Alberto Carba, la mano política de Marlaska», afirmó.

Cano aseguró que los diecisiete actores retenidos estuvieron en la comisaría durante once horas.

«Les tienen once horas de interrogatorio, diciéndoles este ha dicho esto, amenazándoles con deportarles, diciendo a las chicas el color del bañador porque les habían seguido a la piscina, ¡durante cinco meses hacían un día de seguimiento!», destacó.

«Once horas tratando de sacarles si yo les había pedido el wasap a alguna,,, Ellos sí que les habían pedido el wasap y les han escrito para ligar con ellas«, aseveró. «LOS CHULOS DE MARLASKA, que son unos paletos además, y unos macarras, que como llevan tanto tiempo sin que nadie les ponga en su sitio no tienen límites», añadió.

También aseguró que los actores retenidos no tuvieron asistencia legal en comisaría.

«Diciendo que les iban a deportar, increíble», insistió. «Evidentemente tuvimos que tomar cartas en el asunto y estos chicos denuncian a la policía…, no, a la policía no, a los chulos de Marlaska», reiteró. «La policía es otra cosa, al menos la que yo he vivido en los ochenta, incluso en los setenta, es otra cosa, y no digamos nada la Guardia Civil, esos sí que son la hostia«, remarcó provocando fuertes aplausos.

«Yo quiero declarar delante de los jueces y ellos no declaran, no solo no declaran sino que además demandan a los jueces, hace falta cojones», lamentó Nacho Cano

A continuación, Nacho Cano se refirió a su detención. «A los dos o tres días me llaman a mí: por favor venga usted a la comisaría de Leganitos. Bueno, voy y según llego me dicen, está usted detenido«.

El músico explicó que la policía le informó en comisaría que había sido detenido por inducir «a entrar como turistas» a los actores mexicanos. «Cosa que se debe hacer y recomienda la Embajada desde el año 2018, que los estudiantes entren como turistas porque tardan un montón de tiempo…», explicó.

«Me meten en la garita donde te miden y te toman las huellas y ahí el policía me dice, Nacho lo siento», siguió contando. «¿Por qué dices eso?, Porque se que esto está mal», reveló.

«Y ya os contaré la historia, hay cosas que no puedo contar, pero entraron en mi casa tres días antes de las elecciones que barrió mi amiga Isabel Díaz Ayuso«, desveló recibiendo de nuevo fuertes aplausos.

«Total, saliendo de allí me voy a comer a un restaurante y veo que la gente me empieza a mirar mal, y yo, joder, tan mal me ha sentado que me detengan, y resulta que había salido en El Pais y en La Ser«, recordó.

«Qué curioso, automáticamente salgo y la policía filtra que me han detenido, Nacho Cano detenido», lamentó con ironía. Y con rabia contenida dijo: «Está aquí mi madre de 92 años; menos mal que eres fuerte porque si te llega a dar un chungo me cago en su puta madre«.

Cano pidió a los jueces «que sigan siendo honestos con su trabajo, que esto cambia mañana, que no manchen su trayectoria por seguir el juego a esta gentuza, por favor solo nos queda la Justicia».

También dijo que todo había pasado el día, «qué sorpresa, que imputan a Begoña Gómez«.

«Fijaros qué casualidad y fijaros la diferencia, yo quiero declarar delante de los jueces y ellos no declaran, no solo no declaran sino que además demandan a los jueces, hace falta cojones», subrayó recibiendo la enésima ovación de la noche.

El artista terminó lanzando un mensaje a sus colegas de profesión. «Tenemos unos señores que nos gobiernan con odio (…). Mirad lo que ha pasado a Nacho Cano, chicos artistas decid lo que queremos que digáis, no penséis de otra manera, no apoyéis a Isabel Díaz Ayuso porque acabaréis así«, avisó. «Odio miedo y mentira, esto no estaba en este país y nosotros contra eso vamos a luchar con el amor, el encuentro y la verdad».