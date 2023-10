Naturgy, Iberdrola y Endesa maniobran para tapar el agujero que deja el negocio del gas en 2025

Naturgy, Iberdrola y Endesa aprovechan los últimos días de gloria que todavía le quedan al gas natural como tecnología de generación. De hecho, el pasado mes de septiembre, los ciclos combinados de gas fueron los que más aportaron al mix eléctrico (23,4%), según datos de Red Eléctrica. Sin embargo, el horizonte más cercano requiere de una estrategia solvente para enfrentar dos problemas: su bajo rendimiento y el coste de mantenimiento.

La última señal de alarma, y solo es una más dentro del sector, la ha pulsado BloombergNEF, el servicio de análisis de la agencia norteamericana. Según un documento al que ha tenido acceso este medio, las grandes energéticas españolas ya se están moviendo de forma decidida para suplir el hueco de generación que los ciclos combinado van a provocar en el mix eléctrico.

Las perspectivas del servicio de análisis asumen que existirá un problema para cubrir los costes que generan estas centrales térmicas. El motivo es que, a partir de 2025, la generación renovable se va a disparar.

Esta situación, según explican diversas fuentes del sector a ECONOMÍA DIGITAL, será una realidad. En concreto, a partir de esa fecha -o como mucho un año después-, deberán estar sirviendo electricidad todos los parques eólicos y fotovoltaicos que ahora mismo están obteniendo permisos medioambientales y de construcción.

Esto, además, generará un problema añadido, explican las fuentes: no solo habrá menos hueco para los ciclos combinados, sino que los precios no serán comparables a los que se dan en estos momentos.

De hecho, debido a las condiciones climáticas que ha habido en septiembre, con mucho calor y que ha precisado de gran consumo de energía, Naturgy, Iberdrola y Endesa han tenido funcionando sus ciclos combinados a gran ritmo. Además, consiguen capturar buenos precios.

Ante esta realidad, los principales generadores de energía en España llevan meses buscando socios para el despliegue renovable. Por eso, Naturgy, Iberdrola y Endesa están dando entrada a fondos que les ayuden a invertir. Porque se necesita velocidad, dinero y, además, los retornos tampoco se espera que sean cuantiosos en un principio.

El gran problema de costes

Esta situación con los ciclos combinados de gas tiene, además, una derivada en el ámbito de los costes. El nuevo borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ya está listo. Entre sus grandes novedades destaca una mayor ambición por el despliegue renovable con respecto a la versión anterior. También es relevante que la capacidad de ciclos combinados se mantiene intacta hasta 2030: 26,6 GW. Sin embargo, las dudas sobre esta tecnología han empezado a surgir.

Desde hace un tiempo, los principales generadores de energía a través de los ciclos combinados, Naturgy, Iberdrola y Endesa, han dejado caer que la retribución que reciben (pagos por capacidad) no ofrece la suficiente rentabilidad teniendo en cuenta cómo será la composición del mix energético próximamente, y lo que podrán facturar en el mercado.

En este sentido, ha habido algunos directivos que no han dudado en hablar sobre el problema en voz alta. Un ejemplo ha sido el director de regulación de Iberdrola, Patxi Calleja, que en un evento organizado por el Club de la Energía aseguraba que en España si hay un ciclo combinado con una avería importante y no hay mecanismos de capacidad, se pedirá el cierre porque no tienen una retribución suficiente que pueda garantizar esta inversión.

Y esa es la clave. Según explican a ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del sector, lo más importante en estos momentos sería desarrollar una regulación sobre mecanismos de capacidad que garantice, de manera efectiva, que la rentabilidad para las empresas esté asegurada.

En esta misma dirección se mueve desde hace tiempo la patronal de las empresas gasistas, Sedigás. En su último congreso anual, el presidente de la organización, Joan Batalla, instaba al Gobierno a reflexionar sobre los mecanismos retributivos de los ciclos combinados, «que no están recuperando sus costes variables de operación».

Desde la patronal abogan «por el mantenimiento del parque de generación de los ciclos combinados», como ha quedado reflejado en el PNIEC. Se trata de la tecnología más relevante de generación eléctrica en España en el cómputo del año 2022, marcado por la volatilidad del mercado energético y el alza de precios. «Hay que garantizar su disponibilidad cuando son necesarios para dar soporte a la seguridad de suministro», matizaba Batalla. Pero alcanzar esa rentabilidad es otra historia.

Con estos condicionantes, las tres grandes energéticas deben cerrar un hueco de generación que sobrepasa en algunos casos el 20%. Y todo ello en un marco de precios que será volátil y, en el peor de los casos, con precios muy bajos.