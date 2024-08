La eléctrica Octopus ya gana a Audax (José Elías) y a Holaluz (Carlota Pi) en nuevos clientes en España

La comercializadora energética británica Octopus Energy, cuya sede española se encuentra en Valencia, ha logrado batir en nuevos clientes en el segundo trimestre del año tanto a Audax Renovables, encabezada por el también dueño de La Sirena y creador de contenido José Elías, y a Holaluz, la compañía presidida por Carlota Pi y que multiplica sus problemas en los últimos meses.

Según los datos provisionales recogidos en las estadísticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y consultados por este diario, la compañía británica dirigida en España por Roberto Giner ha ganado en el segundo trimestre de este 2024 casi 50.000 clientes.

En concreto, los 49.755 nuevos puntos de suministro sumados por la marca del pulpo en estos tres meses supera ampliamente a los 8.074 nuevos clientes alcanzados por Audax en el mercado libre de la electricidad.

En la comparativa con Holaluz, la diferencia ya es abismal. Y es que la compañía presidida por Carlota Pi no solo no ganó clientes en un mercado creciente -el total de puntos de suministro del mercado libre eléctrico no deja de crecer trimestre tras trimestre y ha aumentado en 37.093 en este mismo trimestre-, sino que se dejó 14.842 nuevos contratos en este periodo.

Y es que Octopus Energy ya superó en el primer trimestre de este 2024 los 200.000 clientes, duplicando su cartera en solo cinco meses. La compañía británica, que entró en el mercado doméstico eléctrico español hace dos años y estableció su sede en Valencia, ha indicado que su crecimiento en el mercado eléctrico nacional sigue el ritmo del grupo en países como el Reino Unido, donde en solo ocho años se ha convertido en la primera comercializadora de luz, con más de siete millones de clientes y una cuota de mercado del 22%.

La energética liderada por Roberto Giner también lideró el mercado británico de cambios de comercializadora de luz en 2023, con más de 800.000 clientes.

Octopus Energy se ha expandido rápidamente por todo el mundo en los últimos años y ahora está activo en 18 países diferentes y ofrece energía limpia a más de 7,7 millones de hogares. También es uno de los mayores inversores en energías renovables en Europa, ya que gestiona una cartera valorada en 8.000 millones de euros (7 billones de libras esterlinas).

Jose Elias, propietario y presidente de La Sirena y Audax Renovables. EFE/Alejandro García

Por su parte, las cifras de nuevas altas registradas por la CNMC reflejan una línea más o menos estable en el caso de Audax. Estas cifras, sin grandes oscilaciones positivas ni negativas, no empañan los resultados de la cotizada dirigida por José Elías, que en los primeros tres meses del año reportó «su mejor primer trimestre de la historia», con un margen bruto en 61 millones (19% superior al del mismo periodo del ejercicio anterior), un Ebitda de 31 millones de euros (37% superior) y un resultado neto con beneficios de 17 millones de euros (siete veces superior).

No está corriendo la misma suerte Holaluz, que está siendo una de las desafortunadas protagonistas de un ejercicio de desplome bursátil del sector. Acciona Energía, Solaria, Soltec, Holaluz o EiDF se ven lastradas por diferentes realidades económicas y un entorno poco favorable, en el año en el que parece haberse pinchado la burbuja de las renovables.

La tendencia es generalizada y ha dado lugar a despidos colectivos, pérdidas millonarias, suspensiones de cotizaciones y problemas con los auditores que examinan sus cuentas financieras.

Carlota Pi, presidenta de Holaluz

Pero la peor parte se la han llevado las empresas más pequeñas, que forman parte del BME Growth. En esta liga juegan firmas como la catalana Holaluz, que tras presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) para 200 personas, ha sembrado serias dudas sobre su viabilidad. La firma de Carlota Pi sigue luchando por refinanciar su deuda, mientras ya ha perdido más del 80% de su valor original en bolsa.