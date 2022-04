Orange perfila una vida sin fútbol: prepara un ‘plan B’ con el cine de reclamo

Los grandes operadores de telefonía llevan años regañados con los contenidos de televisión, sobre todo con el fútbol. Quieren darlo porque todavía hay clientes que no pueden vivir sin el balón; pero su coste es enorme y algunos han tomado medidas drásticas. Vodafone fue un ejemplo, dejando al deporte rey de lado. En un escenario similar parece estar Orange: no quiere alejarse de LaLiga y la Champions League pero, por si a caso, está empezando a activar un ‘plan B’ si las cosas no funcionan.

En casa del operador naranja asumen que el fútbol se ha convertido en un problema de costes. Y ahora deben añadir una negociación particular con una plataforma de ‘streaming’ que se sentará en la mesa a cara de perro. Es decir, Orange puede acceder a los contenidos de Telefónica de manera regulada; esa parte es solo cuestión de dinero. Pero con Dazn la situación es distinta: debe negociar el precio y las condiciones, y eso complica todo.

Desde Orange, en sus intervenciones públicas, dejan claro que sus clientes tendrán fútbol. Asumen que se trata de un contenido premium que mantendrán dentro de su plataforma de televisión. Aunque esas palabras siempre son apriorísticas. Llegan cuando todavía no se ha negociado nada. Y, lo más importante, con la certeza de que la rentabilidad del fútbol sigue siendo nula.

En este contexto, un potencial ‘plan B’ empieza a tomar cuerpo, y sobre todo porque una de las caras que tiene al frente, Ignacio García-Legaz, director general del área de televisión de Orange, sabe bien cómo termina esta película. Se trata del que fuera hombre fuerte del negocio de TV en Vodafone, y que tuvo que defender ante la prensa el cambio de estrategia del operador rojo.

Orange y su búsqueda agregada

Además, la estrategia es muy similar: la agregación de plataformas de contenido de series y películas y, bajo el paraguas de una palabra clave muy concreta: agregador de contenido.

En este contexto, y a las puertas de Semana Santa, Orange ha llegado a un acuerdo con Rakuten TV -una de las principales plataformas de Video On Demand (VoD) en Europa- para ofrecer las películas de dicha plataforma en una sección dedicada en Orange Tv, llamada ‘Videoclub by Rakuten TV’, que incluye los títulos que Rakuten TV pone a su disposición en su servicio TVOD (Transactional Video On Demand). Gracias al ‘Videoclub by Rakuten TV’, los clientes de Orange TV podrán disfrutar de hasta 6.000 títulos, incluidos los grandes estrenos (que se pueden disfrutar pocas semanas después de su llegada a las salas de cine), así como grandes películas de siempre.

Según ha señaado el propio García-Legaz, «todo esto convierte a Orange TV en una de los más variadas y extensas plataformas de agregación de contenidos del mercado audiovisual español, con opciones y géneros para todos los públicos gracias a los acuerdos a los que ha llegado con los principales proveedores audiovisuales, tanto nacionales como internacionales, para sumar sus contenidos a su oferta». Y en esa insistencia de la agregación está la clave.

Por el momento todo hace indicar que Orange mantendrá el fútbol en su parrilla. Además, no parece que su futuro socio le vaya a poner problemas. Otra cuestión distinta será en unos años si, finalmente, el balompié no consigue ser un reclamo real para aumentar la cartera de usuarios.