Ouigo se queda fuera de la nueva patronal ferroviaria que impulsa Renfe  

Cuatro compañías del sector ferroviario firmarán este jueves los estatutos de la primera Asociación Española de Empresas Ferroviarias de Viajeros. La patronal, impulsada por Renfe, contará también con Iryo, el operador de alta velocidad participado por Air Nostrum y Trenitalia; la empresa vasca Euskotren y FGC, la compañía de ferrocarril propiedad de la Generalitat de Catalunya.

Ouigo, la empresa francesa de Alta Velocidad, se queda fuera pese a que opera en España desde hace un año. De hecho, esta misma semana comunicaba que desde que inició sus rutas en nuestro país el 10 de mayo de 2021, ya ha realizado un total de 3.674 viajes entre Madrid, Zaragoza, Tarragona y Barcelona, transportando a 2 millones de viajeros. Este mes prevé empezar a operar en Valencia y después del verano en Alicante. Los panes del año que viene se centrarán en Andalucía.

La compañía, propiedad de SNCF, decidió iniciar su expansión internacional por España aprovechando que el pasado 2020 se liberalizó el sistema ferroviario y se abrió a distintos operadores. Hasta esa fecha, solo estaba disponible para Renfe, pero con la liberalización se dividió en tres paquetes, el A es el que tiene Renfe, el B es el de Ilsa (Air Nostrum y Trenitalia) y el C es el de Ouigo (SNCF).

La firma Iryo, propiedad de Ilsa, se estrenará en España el próximo mes de noviembre con la ruta Madrid-Barcelona que ya opera Ouigo y Avlo, el tren low cost de Renfe. Representará el 30% del mercado de alta velocidad en España y también contempla conectar más adelante Madrid con Valencia. Se espera que en el inicio de 2023. Le seguirá Sevilla, además de Zaragoza, Alicante, Córdoba y Málaga. Aunque no descarta ampliar rutas en España.

Es decir, que Ouigo, que ya opera en España ha declinado entrar en la Asociación e Iryio, que aún no ha empezado a rodar si lo ha hecho. Desde la primera compañía aseguran que Renfe se lo propuso, pero han considerado que no es el momento, lo que no quiere decir que “en un futuro se pueda volver a plantear”.

Asimismo, explican que Ouigo España está en constante contacto y trabajan mano a mano con todos los actores del sector para poner en marcha este nuevo mercado que está surgiendo gracias a la liberalización, para que sea un éxito para España, para el usuario y para las operadoras entrantes y consolidadas.

Imagen de una pasajera entrando al tren. Imagen: Ouigo.com

“Estamos encantados de valorar todas las opciones y oportunidades que surjan para el sector en su conjunto, aunque creemos que este no es el momento ya que, actualmente, estamos centrados en satisfacer todas las exigencias que conlleva operar en un nuevo mercado, así como en la consolidación de nuestras operaciones y en la apertura de nuevas rutas, ofreciendo el mejor servicio al viajero y haciendo accesible el tren al mayor número de gente posible”, indican.

Renfe y SNFC (la dueña de Ouigo) han tenido problemas en Francia, donde la empresa pública española preveía explotar con su homóloga las líneas de alta velocidad Barcelona-Lyon-París y Madrid-Marsella. Pero la francesa decidió romper de manera unilateral este acuerdo y la española, ha optado por operar estas rutas en solitario.

Estas empresas han declinado hacer comentarios sobre si esta sería la razón por la que no compartirán sillón en la primera patronal de viajeros del sector ferroviario en España. La presentación de dicha asociación, prevista para este jueves, contará con la participación de Carlos Bertomeu, presidente de Iryo; Isaías Táboas, presidente de Renfe; Francisco Javier Seoane, director general de Euskotren y Pere Calvet, director general de FGC.