Pallete (Telefónica) exige enmendar en su totalidad la regulación de las telecos

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha pedido este jueves una «enmienda a la totalidad» de la regulación de las compañías de telecomunicaciones, que suponga una «desregulación» que permita «una contribución justa y un cambio en las reglas del juego».

En un evento tecnológico organizado por el sindicato UGT, Álvarez-Pallete ha insistido en que «no es sostenible» ni se puede aceptar que el 60% del tráfico en las redes de telecomunicaciones lo generen «cinco compañías» que no pagan por ellas.

Nuevas reglas de juego

«Lo que pedimos son nuevas reglas del juego. No somos un monopolio incumbente de cobre, de hecho ya no somos ni monopolio, ni incumbente, ni de cobre; y, por lo tanto, no nos pueden regular así», ha afirmado Pallete.

El presidente de Telefonica, José María Álvarez-Pallete. REUTERS/Sergio Perez

Para el máximo directivo de Telefónica es el momento en el que Europa tiene que ganar soberanía y dictar «las reglas del juego». Además, ha considerado «esencial» apostar por la recualificación de los trabajadores.

Un cambio de paradigma

Álvarez-Pallete cree que la Web3 y la descentralización (con tecnologías como la computación en el borde) van a provocar un «cambio de paradigma» en el que habrá nuevos ganadores. Una revolución tecnológica que, en su opinión, pilla a España por primera vez «en una posición de ventaja».

El directivo ha repasado algunas de las tecnologías más disruptivas de los últimos años, como el metaverso, la computación cuántica o la inteligencia artificial (IA). En este último ámbito, Álvarez-Pallete ha alertado de los retos y la incertidumbre que se plantea, como la manipulación de la opinión pública o el cuestionamiento de la verdad.

Además, ha recordado que la tecnología en sí misma «no tiene valores», por lo que hay que regular y decidir cómo va a ser este paso con un debate que Europa «tiene que liderar a nivel mundial».