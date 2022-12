La patronal de Caixabank retrasa a enero la negociación de las subidas salariales 

CECA, la patronal que representa a Caixabank y a las excajas de ahorro, sigue sin citar a los sindicatos para reabrir el convenio colectivo firmado en 2020 y negociar una subida salarial que compense el impacto de la inflación para sus casi 60.000 empleados. En CCOO, UGT y FINE tienen claro que como mucho habrá un encuentro este mes de diciembre, pero no será hasta enero cuando haya algún avance, si lo hay.

Unicaja, Abanca, Kutxabank o Ibercaja también están asociadas a CECA pero la decisión de Caixabank pesa más que el resto. La entidad catalana cuenta con más de 37.000 empleados en España y más de 655.000 millones en activos, por lo que su representación en la mesa de negociación es del 70%. Además, el presidente de dicha patronal es Isidre Fainé, presidente de Criteria Caixa y de la Fundación Bancaria La Caixa.

Caixabank es la que más freno está poniendo en estas negociaciones porque quiere mantener los costes a raya, según los sindicatos que han estado presentes en las últimas reuniones. El banco ha estado inmerso durante el último año en el mayor ERE del sistema financiero español tras la fusión con Bankia, con el que ha dado salida a más de 6.400 trabajadores.

El coste del ERE se ha acercado a los 1.900 millones de euros, pero pasada esta fase el objetivo del banco es ahorrar 940 millones de euros en 2023 y una subida salarial como la aprobada por AEB (del 4,5%) tendría un impacto para Caixabank de más de 50 millones.

Dado el tamaño del banco, el más grande del país por número de empleados y activos, sería el que más tendría que desembolsar si CECA sigue los pasos de AEB. La otra patronal, donde figuran Santander, BBVA y Sabadell, cerró un acuerdo el pasado 29 de noviembre con los sindicatos para que, a partir de 2023, los trabajadores del sector -unos 80.000- tengan una subida de salario en tablas del 4,5% que se traducirá en unos 1.500 euros brutos al año.

Al ser la Asociación Española de Banca la que ha dado el primer paso, los sindicatos confiaron en que CECA les convocaría a una reunión para negociar lo mismo. Pero esta patronal aún no se han pronunciado, así que CCOO, UGT y FINE han vuelto a insistir enviando un comunicado urgiendo a retomar las conversaciones, que están estancadas desde el pasado 20 de octubre.

La secretaria del sector financiero en CCOO, Nuria Lobo, recuerda que en la última reunión con CECA “seguían sin tener claro si había motivos para abrir la mesa de negociación”. Tras el acuerdo con AEB y siendo sectores hermanos, “creemos que ya deberían tenerlo más claro”, añade.

La de CCOO asegura que la decisión de la patronal bancaria de revisar al alza los salarios por la inflación “les va a condicionar” pero CECA sigue sin responder. “Vienen malas fechas por los festivos y la Navidad, si quieren llegar a un acuerdo que aplique desde enero del 2023 van con un poco de retraso”.

Desde UGT apoyan esta idea y además, se muestran convencidos de que como mucho habrá un encuentro en la semana del 20 de diciembre y no será hasta enero cuando acepten negociar una subida salarial. “La negociación está muy verde, pero si hay intención el acuerdo se cierra en dos días como ha ocurrido con AEB”, comenta Victoriano Miravete, responsable del sector financiero en el sindicato.

CECA no va a firmar hasta que Caixabank acepte, según Miravete, y este banco no está de acuerdo con el porcentaje de subida salarial pactado con la otra patronal. Así que esperará a enero para negociar, cuando el dato del IPC de 2022, que sigue bajando, esté cerrado.

Desde SECB-FINE, otro de los sindicatos firmantes del convenio colectivo de cajas de ahorro, siguen «exigiendo» la apertura del convenio en CECA, pero recuerdan que ellos no han firmado el acuerdo salarial del 4,5% de AEB porque lo consideran insuficiente y no firmarán nada que no llega a toda la plantilla.