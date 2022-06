Plus Ultra declarará el 15 de junio como imputada por su rescate

La titular del juzgado de instrucción nº 15 de Madrid ha citado para el próximo 15 de junio a la aerolínea Plus Ultra en calidad de investigada en la causa sobre la concesión de 53 millones de euros en ayudas públicas.

En una providencia fechada el pasado 25 de mayo adelantada por el diario Vozpopuli a la que ha tenido acceso Efe, la jueza Esperanza Collazos ha fijado el 15 de junio a las 10.00 horas para tomar declaración como imputada a la aerolínea, atendiendo la solicitud de Vox, que figura en la causa como acusación popular.

Vox pidió la comparecencia del representante legal de Plus Ultra para que explique los «intríngulis de las operaciones contables y societarias que llevaron a que (la compañía) se pudiera presentar como candidata a los fondos».

Un avión de Plus Ultra aterriza en el aeropuerto de Lima (Perú). EFE

Los hechos se remontan al 9 de marzo de 2021, fecha en la que el Gobierno dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

Leer más: Air Europa y Plus Ultra atacan el feudo de Iberia con más vuelos en América Latina

Ante la magistrada han declarado ya los peritos de las partes, que ratificaron sus informes previos difiriendo sobre si la compañía cumplía o no con los requisitos para acceder a esta financiación.

Los peritos designados por el juzgado insistieron en que Plus Ultra era una empresa con visos de insolvencia a cierre de 2019, lo que habría conllevado no poder optar a los fondos, dictamen que fue rechazado por los expertos de la SEPI, Deloitte y DC Advisors, que señalaron que la aerolínea no estaba en causa de disolución en el momento en el que obtuvieron las ayudas.