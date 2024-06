Julio Martínez (Plus Ultra): «Ahora hay inversores que se interesan por nosotros»

La aerolínea española Plus Ultra logró en su anterior ejercicio fiscal, finalizado en febrero de 2023, sus primeros beneficios desde que fuera fundada, en 2011. La compañía prevé mejores resultados en 2024 y 2025 y asegura que está cumpliendo de sobra con el Plan de Viabilidad planteado a la Sepi para recibir el préstamo de 53 millones, en 2021.

El Presidente y el Director General de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli Miele, responden al alimón en una entrevista concedida a Economía Digital en la sede del grupo en Madrid.

Aunque son optimistas respecto a la evolución del negocio de la aerolínea, lamentan todavía profundamente la polémica mediática y política generada tras la concesión del préstamo público. «Antes nos decían fascistas por llamarnos Plus Ultra, y después chavistas por volar a Venezuela o a Cuba», comenta el presidente de la compañía.

PREGUNTA. ¿En qué situación económica se encuentra ahora Plus Ultra?

Roberto Roselli. 2023 fue un año exitoso para nosotros, no cabría decirlo de otra manera, tanto en términos financieros como operativos. Obtuvimos la certificación IOSA, entramos como miembro de IATA, para lo cual debes presentar una solvencia económica robusta; esto nos permitirá trabajar con otras aerolíneas.

El año pasado cerramos con una facturación récord de 186 millones de euros, terminamos con un Ebitda positivo (ya lo hicimos en 2018 y 2019), sobrepasando los 11 millones de euros, con un resultado neto antes de impuestos de unos cuatro millones. Esto nos coloca en una situación patrimonial sólida; el Ebitda de 11 millones duplica lo que teníamos pactado en el Plan de Viabilidad con Sepi, y el resultado es un 70% superior a lo previsto en ese plan.

P. ¿El resultado de 2023 es positivo también después de impuestos, es el primer ejercicio positivo de Plus Ultra?

Roberto Roselli. Sí, después de impuestos el resultado está por los 2,6 millones de euros. En 2018 y 2019 ya logramos Ebitda positivo, pero como teníamos aeronaves en propiedad había una amortización muy elevada, con lo que el resultado neto no fue positivo; ya el plan que teníamos en 2020 era tener resultados positivos, pero el Covid lo impidió.

Desde la concesión del crédito de Sepi estamos por encima, hay un cumplimiento estricto del Plan de Viabilidad, mejorado, con un nivel de caja también muy por encima. No vemos ninguna tensión a futuro en términos de caja, todos los indicadores son positivos.

Julio Martínez. En aviación hay tres líneas de negocio, la línea regular -la operativa de las rutas-, la línea de negocio chárter -cuando otros operadores te alquilan el avión-; y la línea de negocio ACMI, que es el mantenimiento y tripulación, que es un negocio exclusivamente entre líneas aéreas. Plus Ultra tiene las tres líneas de negocio. Como chárter tenemos una operación en Polonia, con un avión en Varsovia que opera un operador polaco con cuatro viajes semanales en invierno al Caribe. Y como ACMI tenemos un avión en Azores, que hace cinco vuelos semanales a Estados Unidos y Canadá. Si hiciéramos todo como línea regular, nuestra facturación sería mucho más alta, posiblemente superaríamos los 250 millones de euros de facturación.

P. En las cuentas de 2022, el auditor advertía una incertidumbre sobre la capacidad de la empresa para mantener la actividad.

Roberto Roselli. El informe de 2022 no tiene salvedades, pero obviamente el auditor menciona incertidumbre sobre la continuidad de la empresa básicamente por la utilización de las pérdidas acumuladas. La empresa no tuvo un resultado neto positivo y tenía que ver si era posible amortizar las pérdidas acumuladas, pero es algo que ya hemos hecho en este ejercicio, ya estamos amortizando las pérdidas acumuladas en ejercicios pasados.

Hay un párrafo de incertidumbre, es obvio, estalló la guerra de Ucrania y hubo un incremento fuerte de los precios del combustible. Además tuvimos la mala suerte de que el día anterior a la entrega de una aeronave en Teruel calló una granizada y nos dejó sin avión cuatro meses, lo que supuso una facturación perdida de seis millones de euros, con todo pudimos compensar una totalidad de casi 29 millones de euros con subidas de tarifas y optimizando la flota.

P. ¿Cuántos pasajeros transportan ahora, qué rutas operan?

Roberto Roselli. En 2023 transportamos más de 300.000 pasajeros solo como línea regular, pero si sumamos todas las líneas hablaríamos de cerca de medio millón de pasajeros al año. Este año estamos consolidando las rutas que operamos en la actualidad, aumentando frecuencias, y prevemos un aumento del transporte de pasajeros en 2024.

En 2025 ya contemplamos la apertura de una nueva ruta y estamos finalizando la compra de una flota para tenerla disponible ese año, cinco A-330, con lo que elevaríamos la flota de seis a once aeronaves ese año, dejando de volar los A-340, para absorber el crecimiento previsto de nuevas rutas y nuevos contratos en chárter y ACMI. La demanda se está incrementando en el sector y es una buena oportunidad para nosotros.

Julio Martínez. Los aviones de Plus Ultra han llegado a 194 aeropuertos en todo el mundo contando las tres líneas de negocio. El cambio al A-330 es por un motivo económico y de sostenibilidad, el A-340 es un cuatrimotor, la diferencia de combustible entre un modelo y otro es de tonelada y media la hora.

Roberto Roselli. El cambio de flota también está justificado por sostenibilidad. Al firmar la concesión del crédito de Sepi uno de los grandes puntos era el relativo a la transición ecológica, y la transformación de la flota, de cuatrimotor a bimotor.

P. ¿Se plantean otro tipo de rutas, más cortas?

Roberto Roselli. De momento no. Eso requeriría otro tipo de flota, es una inversión distinta, económicamente ahora no es viable. Lo que sí es viable es la interconectividad con empresas que hacen corto radio, en Perú ya lo tenemos y en España estamos llegando a acuerdos con otras aerolíneas que esperamos poder anunciar pronto.

P. La fusión Iberia Air-Europa, ¿qué implica para Plus Ultra?

Roberto Roselli. La tercera aerolínea española con vuelos regulares a Latinoamérica, tras Iberia y Air Europa, con capacidad para poder absorber lo que decida Bruselas sobre la fusión, somos nosotros. Se ha hablado de otras aerolíneas que podrían optar, pero somos la mejor posicionada, estamos en el proceso, pero es una decisión de la Comisión Europea, entendemos que Iberia y Air Europa presentarán las rutas que puedan ceder y se decidirá al respecto. Pensamos que es un proceso que llevará al menos año y medio, pero estamos ya preparados.

P. ¿Cómo son las reuniones con con Sepi, con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee)?

Julio Martínez. Tenemos una reunión mensual con la comisión de seguimiento de Sepi. Se analiza toda la situación financiera de la empresa, del mes en curso, del acumulado del año y de la proyección del año, si existen desviaciones del plan de viabilidad, se habla del seguimiento del plan de transición ecológica, todos los temas legales… es un análisis exhaustivo todos los meses.

Roberto Roselli. Hemos venido cumpliendo con los pagos estipulados y adicionalmente con el plan de viabilidad, no se si hay muchas de las empresas que recibieron el apoyo del fondo de la Sepi que puedan decir lo mismo. Hasta el momento hemos devuelto entre cinco y seis millones. El préstamo tenía un componente participativo y otro ordinario, pero no se contempla ahora la posibilidad de que la Sepi pudiera convertirse en accionista de Plus Ultra.

P. La política de tipos de interés en Europa ¿influye en la actividad de la compañía?

Roberto Roselli. Sí. Se toma en cuenta la tasa de interés promedio anual y hace que sea un préstamo costoso. Creemos que los recortes de los tipos de interés, por lo que vemos, serán más fuertes el próximo año, todavía vemos muy lento la bajada de tipos.

P. Parece que la empresa ha superado la crisis del Covid, pero ¿persiste la crisis de imagen sufrida tras la concesión del préstamo Sepi?

Julio Martínez. Ha bajado la intensidad en los medios, pero la ofensiva mediática sufrida a partir de 2021 fue mortal. Que nos critiquen no nos importa, pero no admitimos las calumnias que se han dicho sobre nosotros, lo hemos demostrado en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid que sobreseyó la demanda que nos presentó PP, Vox y Manos Limpias por esa concesión, ahí es donde se tiene que demostrar.

P. ¿Se sobreseyó por prescripción?

Roberto Roselli. A la Juez se le pasó el plazo pero porque no había indicios de nada. La Juez abrió la instrucción, se llamó a los peritos, todos los indicadores de solvencia demostramos que se cumplían, después de un año no se pudo demostrar lo que Manos Limpias, PP y Vox decían. Pero todavía hay artículos que decían que no se cumplían ninguna de las condiciones; y eran trece condiciones y las cumplíamos todas, todas.

Julio Martínez. Antes nos llamaban fascistas, por llamarnos Plus Ultra y llevar la bandera española en los aviones, y después chavistas porque nuestro aviones vuelan a Cuba o Venezuela… Se han dicho auténticas barbaridades, y algunas de las noticias que se publicaron provocaron tensiones en la plantilla, normal. Pienso que fue un arma política que se empleó entonces, nos relacionaron con el Gobierno de Venezuela sin razón, nos ha hecho mucho daño reputacional.

P. ¿Por qué Plus Ultra era una compañía estratégica que mereciera el apoyo de Sepi?

Roberto Roselli. Por dos razones básicamente. Plus Ultra trabaja en un sector estratégico para España, el del turismo; y segundo, la fusión de Iberia y Air Europa fue anunciada a finales de 2019, en ese momento vista la operación, se iba a generar un único transporte aéreo hacia Latinoamérica, la única alternativa regular para los pasajeros era Plus Ultra, no había otra competencia posible a esa fusión.

P. Ahora con unas perspectivas de negocio positivas, ¿se han interesado inversores por la compañía?

Julio Martínez. Hay interés y lo estamos valorando.

Roberto Roselli. Ahora Plus Ultra tiene una posición estratégica en el hub de Barajas, hay apetito de fondos especializados en el sector que ven con buenos ojos ese posicionamiento en el aeropuerto de Madrid.