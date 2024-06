El presidente de Prisa descarta ahora la venta de Santillana y dice que el grupo es latinoamericano

Joseph Oughourlian, presidente de Prisa desde el año 2020, ha sido entrevistado por El País, en una encuentro donde el aspecto financiero ha sido el principal tema de conversación. El mandatario ha admitido que, por el momento, ha descartado la venta de Santillana.

«Hemos aguantado estos tres últimos años sin vender ningún activo, hemos querido mantener la identidad de este grupo, que funciona con dos pilares: el pilar de la educación en Latinoamérica y el pilar de los medios, esencialmente en España, pero también en Latinoamérica», ha explicado Oughourlian, reflejando la importancia del continente americano dentro del grupo Prisa.

«La educación es absolutamente clave y central en nuestra estrategia. De hecho, a toda la parte privada de Santillana le vemos muchísimo recorrido con los planes de enseñanza. Es decir, que Santillana no está a la venta en absoluto y es totalmente central para nuestra estrategia», añadió.

Sobre la importancia de Santillana en Prisa, abriendo al grupo al mercado latinoamericano, el principal accionista ha manifestado que «el 63% de sus ingresos y casi el 80% de su resultado operativo procede de Latinoamérica».

«Respecto a El País, vemos que los latinoamericanos aprecian mucho la línea editorial y la calidad de los contenidos y hemos invertido mucho en ofrecer un producto con más noticias que interesan a los ciudadanos de América del Norte y América del Sur», ha añadido.

El presidente de PRISA, Joseph Oughourlian. EFE/ Fernando Alvarado

Oughourlian llegó al Grupo Prisa en 2015, cuando ingresó en el consejo de administración a través de Amber Capital, la firma de inversión que fundó en Nueva York en 2005.

Además de ser el presidente, es el principal accionista con más del 29% de las acciones. En un inicio, se incorporó al grupo como socio financiero, pero en la actualidad, la mayor parte de su inversión es a título personal.

«Hay una diferencia notable y es que yo, a título personal, estoy muy involucrado en esta inversión. El grueso de esta inversión es personal, así que yo le veo un plazo muy distinto del habitual del fondo», ha señalado Oughourlian cuando ha sido preguntado por su forma de actuar en Amber y Prisa.

Acciones de Baleària en Prisa

El fondo Amber Capital cuenta con más del 29% de las acciones de Prisa, una compañía en la que se han producido diversos cambios en el accionado. Por ejemplo, Adolfo Utor, dueño de Baleària ha aflorado la participación.

Ante esta situación, el presidente de Prisa mantiene la calma: «A raíz de varias operaciones en los últimos años algunos inversores han salido, otros han crecido, pero la verdad es que los tres mayores accionistas de la compañía siguen siendo los mismos en los últimos tres años: yo, a través de Amber (más del 29%); el grupo Vivendi (más del 11%) y Carlos Slim (alrededor del 7%)».

Concretamente, el líder del grupo se siente agradecido a Utor y el resto de accionistas: «Les estoy muy agradecidos a ellos y a los otros accionistas que han entrado recientemente, como el señor Utor, y otros que han apoyado la estrategia del grupo, que han apoyado las ampliaciones de capital que hemos hecho y nos han ayudado muchísimo a nivel financiero».

Amber se mantiene en el 29% de Prisa

En los últimos años, Amber Capital se ha mantenido con un 29% de las acciones de Prisa. El líder del grupo y dueño de Amber ha considerado que, de momento, esto va a seguir así, dejando de lado la posibilidad de lanzar una opa, cuyo requisito es contar con el 30% del accionario.

«Es verdad que la cotización no ha ido muy bien en los últimos años, no ha hecho nada, pero yo creo que es porque el título en bolsa no es muy líquido, no hay mucho capital flotante, así que no hay mucho interés por parte de instituciones», ha admitido.