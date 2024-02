El regulador británico investiga a Santander por su negocio de financiación de compra de coches

El regulador financiero de Reino Unido, FCA, sus siglas en inglés, investiga si Santander, y al menos otras dos entidades financieras, deben compensar a cientos de miles de clientes a los que ha financiado la compra de un automóvil usado en el país en los últimos años, por comisiones abusivas.

Una resolución favorable para los consumidores supondría un coste aproximado para Santander y otras dos firmas de préstamos de 900 millones de libras (1.052 millones de euros), estiman plataformas de afectados organizados para pleitear contra las entidades.

La filial británica del mayor banco español ha decidido en sus cuentas anuales de 2023 no provisionar cantidad alguna relacionada con este riesgo. «Todavía no está claro ni el alcance ni el periodo que se va a investigar, ahora no es posible determinar impacto alguno, hay mucha incertidumbre», indican fuentes del Santander consultadas por este diario.

Una plataforma estima que hay un millón de clientes afectados y que para un préstamo de 10.000 libras pagaron 1.100 libras de más

«¿Compró un coche o una furgoneta usados con financiación de Black Horse, Santander o MotoNovo entre el 1 de octubre de 2015 y el 27 de enero de 2021? Si es así, es posible que usted tenga derecho a una compensación«, dice Car Financing Claim, una plataforma de afectados organizada para reclamar indemnizaciones a Santander y las otras dos firmas.

La plataforma, liderada por el abogado Doug Taylor, presentó el pasado mes de noviembre una demanda de acción colectiva contra Santander y sus filiales en Reino Unido ante el Tribunal de Apelación de Competencia.

En nombre de «consumidores que financiaron la adquisición de automóviles usados» la plataforma sostiene que se impusieron en esos contratos de financiación tasas de interés «significativamente más altas» de lo estipulado.

Los demandantes han contratado los servicios del despacho internacional Scott + Scott, han financiado el pleito con un fondo especializado, y tienen también el apoyo del grupo de recobros Angeion. Car Financing Claim calcula que hay un millón de clientes afectados en Reino Unido, y que, de media, para un contrato de financiación de 10.000 libras se cobró 1.100 libras de más.

Más demandas

La FCA anunció en julio de 2020 que, tras investigar el sector de financiación de automóviles, había concluido que las comisiones cobradas habían generado «mayores costes para los consumidores», y que las empresas no habían ofrecido «información pertinente y oportuna».

El regulador británico impulsó entonces un nuevo modelo de información en el negocio e inició un proceso de comprobación de cumplimiento, que revisaría, informó, entre 2023 y 2024.

Santander UK ganó el pasado año 1.866 millones de euros, frente a los 1.663 millones ganados en 2022.

La FCA ha comunicado este año que ha habido «un gran número de quejas de clientes de empresas de financiación de automóviles reclamando una compensación (…)». Las entidades, señala el regulador, «rechazan la mayoría de las quejas porque consideran que no han actuado de manera injusta ni han causado pérdidas a sus clientes (…)».

Sin embargo, la FCA advierte en un comunicado del pasado día 11 de enero, que el Defensor Financiero del Pueblo ha fallado recientemente a favor de los demandantes en dos casos, y que es «probable» que ahora esto «provoque un aumento significativo de las quejas de los consumidores«.

«También se han interpuesto demandas ante los tribunales, que han sido estimadas», añade la FCA. «Por lo tanto, existe una disputa importante entre empresas y consumidores sobre si las empresas han incumplido los requisitos legales», concluye, e informa que está revisando los acuerdos de financiación de automóviles.

«Si descubrimos que ha habido una mala conducta generalizada y que los consumidores han salido perdiendo, nos aseguraremos de que esas personas reciban una compensación adecuada de manera ordenada y eficiente (…)», dice la FCA en su comunicado.

El regulador ha instado a los consumidores y las entidades financieras a revisar sus quejas y documentación durante 37 semanas y se compromete a informar sobre próximos pasos a dar durante el tercer trimestre de este año.

Santander no provisiona

Santander UK se refiere a la investigación de la FCA en la presentación de sus cuentas de 2023, no auditadas, publicadas la pasada semana y consultadas por este diario.

La entidad informa que ha recibido «un pequeño número de demandas», entre ellas una acción colectiva en el Tribunal de Apelación de Competencia, y que, como ha estipulado el regulador financiero, ha abierto un periodo de análisis de las quejas y contratos, hasta el próximo mes de noviembre.

Santander tiene una exposición al negocio de la financiación de compra de automóviles de 160.000 millones

El banco señala que, aunque es posible que se generen algunos gastos por la gestión de las demandas que puedan presentarse en el futuro, «no se considera que se haya incurrido en circunstancias legales que requieran la formalización de una provisión«.

Santander UK añade que en la actualidad no es posible anticipar acontecimiento alguno y que es «imposible estimar un impacto económico«.

La filial británica del Santander ganó el pasado año 1.596 millones de libras (1.866 millones de euros), frente a los 1.423 millones de libras (1.663 millones de euros) ganados en 2022.

Líder mundial

Santander es uno de los líderes mundiales en la financiación de compra de automóviles. En 2022, la cartera de préstamos al sector de la entidad ascendió a 98.000 millones de euros.

El banco estima que tiene una exposición al negocio de financiación del sector automoción de 160.000 millones de euros, principalmente a través de sus filiales SCIB, Digital Consumer Bank y SC USA.

El banco ha tejido una red de alianzas estratégicas con fabricantes, plataformas digitales y comercializadoras a nivel global.

En 2022 amplió su colaboración con Stellantis, firmó una asociación con Piaggio, adquirió MCE Bank Germany logrando así asociarse con Emil Frey, el mayor importador de automóviles de Europa, y desarrolló «nuevos acuerdos con fabricantes que entran en el mercado europeo», entre ellos los chinos GWM y BYD.

En información corporativa del ejercicio 2022 del Santander publicada en la CNMV, el banco prevé que la captación de concesionarios digitales y mercados de auto «se traduzca en casi 1.000 millones de euros de nuevos préstamos de socios digitales en 2023».

Santander es propietaria en España del portal coches.com; de yourredCar.co.uk en Reino Unido; de Autobörse.de en Alemania; y de Carmine.pt en Portugal.