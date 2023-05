Renfe convierte los coches del AVE en salas de lectura

Renfe, la reconocida compañía ferroviaria española, ha anunciado una iniciativa especial en el marco de la Feria del Libro de Madrid. Durante este destacado evento cultural, Renfe denominará temporalmente el conocido «Coche del Silencio» de sus trenes de alta velocidad AVE como «Coche del Silencio y la Lectura».

El objetivo principal de esta acción es recordar a los pasajeros que disponen de un espacio reservado para disfrutar tanto del silencio como de la lectura durante su viaje en tren.

El «Coche del Silencio y la Lectura» proporcionará un entorno tranquilo y relajado para que los viajeros puedan sumergirse en sus libros y disfrutar de un viaje placentero. Esta iniciativa, que no implica ningún coste adicional para los usuarios, se enfoca en garantizar una experiencia de lectura óptima a bordo de los trenes AVE.

Se han establecido normas específicas para el coche, como la prohibición de hacer llamadas telefónicas, la utilización de auriculares para escuchar audio o video a un volumen que no perturbe a los demás pasajeros, el silencio de los dispositivos electrónicos y el respeto por el ambiente tranquilo que se busca crear.

En el «Coche del Silencio y la Lectura», no se ofrecerá servicio de bar móvil, no podrán viajar menores de 14 años ni mascotas, no se permitirán reservas en grupo y solo se realizarán anuncios de megafonía estrictamente necesarios. Además, se reducirá la intensidad de la iluminación siempre que sea posible, para fomentar un ambiente más relajado y propicio para la lectura.

¿Cuánto va a durar el ‘Coche del Silencio y la Lectura’?

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de Renfe con la promoción de la cultura española. Como Tren Oficial de la Feria del Libro de Madrid, Renfe busca acercar la cultura a las personas a través de sus servicios ferroviarios que conectan diferentes regiones del país.

Este acuerdo de colaboración entre Renfe y la Feria del Libro tiene como objetivo principal promocionar Madrid como un destino cultural de primer nivel durante la 82ª edición de la feria, que se lleva a cabo desde hoy hasta el 11 de junio.

Además, como parte de esta colaboración, Renfe ofrece a todos los expositores registrados en la Feria del Libro de Madrid un atractivo descuento del 15% en los billetes de tren de los servicios AVE, Alvia, Euromed e Intercity de recorrido nacional.

Esta iniciativa tiene como propósito fomentar y promover el uso de los trenes de Renfe, ofreciendo una opción de transporte cómoda y sostenible para los visitantes de la feria.

Para reforzar aún más su presencia en la Feria del Libro de Madrid, Renfe contará con un «Área de Descanso» ubicada estratégicamente en el Paseo de Coches del Parque del Retiro. Este espacio permitirá a los visitantes sentarse, descansar y recargar energías para disfrutar plenamente de uno de los eventos culturales más importantes de España.

Cabe destacar que la Feria del Libro de Madrid ha estrenado este año una nueva identidad visual en homenaje al Parque del Retiro, el hermoso entorno natural que alberga el evento durante sus 17 días de duración. La imagen renovada del evento representa un libro fusionado con la naturaleza, simbolizando la fusión entre la literatura y el entorno que rodea a la feria.

Tanto la organización de la feria como los expositores se han comprometido con prácticas sostenibles, al igual que Renfe, cuyos trenes se destacan como el medio de transporte más respetuoso con el medio ambiente para llegar a la ciudad de Madrid.