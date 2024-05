Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea, multadas con 150 millones por cobrar el equipaje de mano

Las aerolíneas de bajo coste Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea han sido multadas con 150 millones de euros por cobrar a los pasajeros el equipaje de mano. En verano 2023, el Ministerio de Consumo abrió expedientes a estas cuatro empresas ante las denuncias recibidas por distintas asociaciones de consumidores, con el objetivo de investigar prácticas consideradas abusivas.

Según ha adelantado la Cadena Ser, entre estas prácticas, además de cobrar un suplemento por el equipaje de mano de los pasajeros, también se encuentra cobrar un suplemento para poder reservar asientos contiguos para acompañar a menores o personas dependientes; no permitir el pago en metálico en el aeropuerto por estos u otros servicios adicionales, o la falta de transparencia en la información precontractual sobre el precio final del servicio.

Las aerolíneas presentarán recurso

Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea han anunciado que están preparando recursos de alzada, ante la propia Administración. Tienen plazo hasta mediados de julio para presentarlos. Una vez concluido este proceso, no descartan también la vía judicial, donde «les darán la razón», según ha explicado Javier Gándara, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), formada por el 85% del tráfico aéreo en España y que agrupa más de 60 compañías aéreas. Además, las aerolíneas podrán mantener su política de tarifas actual, hasta que la sanción, en su caso, sea firme, cuando se resuelvan los recursos.

La asociación rechaza la decisión de Consumo, que implica prohibir el cobro de la maleta de cabina que realizan algunas aerolíneas. Su presidente apunta que supone una «injerencia en la fijación tarifaria» y que «va en contra de la normativa europea»; en concreto, del principio de libertad de fijación de precios reconocido en un reglamento comunitario de 2008.

Por esa razón, Gándara considera que sería «más oportuno» que el Gobierno esperara a que la Comisión Europea defina las directrices en las que está trabajando en esta materia antes de tomar decisiones como esta multa, que a su vez remarca que es «desproporcionada».

ALA alerta que «perjudicaría los consumidores»

Por otro lado, la asociación señala que esta medida acabaría perjudicando los consumidores, porque «se suprime la opción de los pasajeros de contratar exactamente lo que necesitan».

Según apunta, hay cerca de 50 millones de pasajeros que no llevan maleta de cabina a bordo y que solo viajan con el equipaje de mano bajo el asiento, por lo que estarían «obligados a contratar servicios que no utilizan» y no podrían «beneficiarse de pagar solo los servicios indispensables».

Por su parte, desde Facua valoran la decisión del Ministerio de Consumo y recuerdan que los consumidores tienen derecho a reclamar la devolución de estos cargos extra. También desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han celebrado la medida.