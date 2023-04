Sabadell cierra la puerta a BBVA y no ve espacio para más fusiones en España

Banc Sabadell zanja los nuevos rumores de posibles fusiones con un claro no a BBVA. Así de rotundo se ha mostrado César González-Bueno este jueves en la presentación de los resultados del primer trimestre del banco al ser preguntado por unas posibles nuevas negociaciones con su competidor para fusionar-se. Además, ha asegurado que no hay margen para más concentración.

El consejero delegado del Sabadell ha dado carpetazo rápido a la pregunta. La mejor manera de mostrar que no hay nada es no dar explicaciones de más. Las negociaciones de fusión con BBVA se remontan a 2020, cuando el banco catalán estaba en una situación mucho peor a la actual y González-Bueno aún no había aterrizado. Su llegada, con un nuevo plan estratégico, ya partía de la base de que Sabadell seguiría en solitario, al menos a medio plazo.

En lo que sí se ha explayado un poco más el CEO del banco catalán es en explicar cómo está el mercado financiero español en comparación con los países vecinos para concluir que no deberían verse ya operaciones porque la concentración es alta. Los rumores de los últimos meses han apuntado también a una operación con Unicaja como protagonista.

“El espectro está muy estable y hay más concentración bancaria que en otros países, como Alemania. Estuvo mucho más atomizada, pero ahora está más concentrada que en la mayoría de países de nuestro entorno”, ha insistido González-Bueno.