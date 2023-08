Sabadell, ING y N26 tienen las mejores cuentas sin comisiones de agosto

A la hora de abrir una cuenta en una entidad financiera, los usuarios tienen en cuenta múltiples factores como la rentabilidad o el pago de comisiones.

Si estás buscando una cuenta que te ofrezca el máximo de ventajas, sin desembolsar ni un euro, te mostramos las mejores cuentas que ofrecen los bancos en agosto.

Abrir una cuenta sin pagar comisiones

Una de las formas de abrir una cuenta sin pagar comisiones es contratar una cuenta online. De esta manera, los usuarios se relacionan con el banco a través del área de clientnes en la página web o aplicación.

Las cuentas online ofrecen mejores tarifas, puesto que los bancos se ahorran algunos costes. Foto: Canva.

Las personas que optan por este tipo de cuentas pueden acceder a tarifas bancarias más ventajosas, puesto que al realizar todas las gestiones de forma telemática, la entidad financiera puede ahorrarse algunos costes.

Precisamente, por ese motivo, también ofrecen una gran variedad de servicios gratuitos, como la transferencia de dinero o la apertura de distintos tipos de cuentas.

Cuenta online

Banco Sabadell ofrece una cuenta online, por la que no es necesario pagar comisiones de ningún tipo. Además, la entidad financiera tampoco fija un periodo de permanencia.

Las transferencias online son gratuitas siempre y cuando se efectúen dentro de la Unión Europea (UE) y no sean inmediatas, según concreta el banco.

Los usuarios de la entidad financiera también pueden retirar efectivo a débito en la red de cajeros del banco y utilizar una tarjeta de débito, por la que no se deben pagar comisiones de emisión o mantenimiento,

Los clientes pueden obtener una rentabilidad del 2,5% TAE

Quienes contraten el producto obtendrá una rentabilidad del 2,5% TAE durante el primer año para un saldo máximo de 30.000 euros.

Además, si se domicilia una nómina, una pensión o una prestación de más de 700 euros se obtendrán 200 euros de regalo. De la misma manera, a los clientes que compren con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta se les devolverá el 3% del importe.

Cuenta No Cuenta

Si no quieres pagar comisiones otra de las cuentas que has de tener en el radar es la Cuenta No Cuenta que ofrece ING Direct. Los clientes disponen de una tarjeta de débito virtual y pueden realizar Bizums y transferencias de forma gratuita en el mismo día.

Los usuarios pueden combinnar el producto con la Cuenta Naranja. Foto: Canva.

La apertura de la cuenta no conlleva el pago de comisiones, de la misma manera que la tarjeta, por la que no se debe pagar ningún importe por emisión, mantenimiento o renovación.

Los usuarios pueden transferir dinero en el mismo día de forma gratuita

El banco holandés ofrece la posibilidad de combinar el producto con la Cuenta Naranja, de manera que los usuarios puedan obtener una rentabilidad del 0,85% TAE. En cualquier caso, tal y como remarca la entidad financiera, el máximo de cuentas que puede abrir un titular son tres.

Cuenta Estándar

La cuenta Estándar que ofrece la entidad financiera N26 es completamente digital y no conlleva el pago de ningún tipo de comisión. A través de la tarjeta virtual mastercard vinculada a la cuenta, por la que no hay que abonar comisiones, se puede pagar online y en tiendas mediante el móvil.

Los clientes también pueden retirar efectivo de forma gratuita hasta en tres ocasiones en cajeros españoles y de la eurozona, si bien deben aceptar contactless (NFC). Si se recibe en la cuenta la nómina o transferencias recurrentes, será posible retirar efectivo hasta cinco veces, sin pagar ninguna comisión.