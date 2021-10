Sabadell: la limpieza que ha revalorizado TSB en más de 1.200 millones en un año

Banc Sabadell ganó el lunes 100 millones de euros en la bolsa española. Los inversores celebraron que Co-operative Bank ofreciera más de 1.200 millones por su filial británica. Una oferta que el grupo catalán rechazó ya que insiste en que no están interesados en vender TSB.

Sobre el precio no se han pronunciado. Banc Sabadell compró en 2015 el británico TSB por 2.350 millones de euros, vender a 1.200 millones seis años después no solo supone una rebaja del 50%, también asumir las importantes pérdidas de los últimos tres años.

Cauado Sabadell compró TSB a Lloyds Banking Group, el entonces consejero delegado, Jaime Guardiola, defendió que el objetivo estaba puesto en diversificar el negocio. En ese momento, los mercados internacionales apenas suponían un 5% del beneficio del grupo y se propusieron alcanzar el 22%. Además de esta adquisición, ese año obtuvieron licencia bancaria en México.

Los fallos en la migración tecnológica de TSB, en abril de 2018, hicieron que el Sabadell redujera su beneficio ese año en un 50%. Según explicó más tarde el banco, en este proceso perdieron 80.000 clientes tras dejar al descubierto los datos de miles de ellos.

La puesta en marcha de la nueva plataforma generó unos costes extraordinarios relacionados con la migración de 121 millones de euros, mientras que los impactos extraordinarios ocasionados tras la migración ascendieron a 339 millones de euros en el año.

Con todo, TSB registró en 2018, 240 millones de pérdidas, el 2019 se redujeron a 45 millones, pero en 2020 se elevaron de nuevo hasta los 220 millones de euros. No ha sido hasta este 2021, ya con César González-Bueno como consejero delegado, cuando la filial británica ha salido de los números rojos.

Menos empleados y oficinas

En los últimos años Banc Sabadell ha puesto en marcha en Reino Unido una importante reestructuración de costes. En un principio se planteó el cierre de 82 oficinas para ahorrar 100 millones de libras, el objetivo era alcanzar un beneficio de hasta 140 millones de libras en 2022.

Más adelante, el grupo anunció el cierre de otras 164 sucursales y la salida de 900 trabajadores. El nuevo plan estratégico presentado este año, prevé un nuevo plan de eficiencia con el que ahorrar 70 millones más, aunque de esto no se han vuelto a dar detalles.

TSB tenía en 2018 una red de 550 oficinas entre Inglaterra, Gales y Escocia, además de 8.353 empleados. A cierre de junio de este año, los últimos datos presentados por el banco, la cifra había disminuido hasta los 5.978 empleados y las 290 oficinas.

BBVA rechazó a Sabadell por TSB

Hace aproximadamente un año, Sabadell y BBVA iniciaron conversaciones de cara a una posible fusión. La crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 aceleró los planes de consolidación en España. Así, Caixabank anunció su fusión con Bankia y Unicaja con Liberbank.

Aunque BBVA nunca detalló las razones que le llevaron a no seguir adelante con la compra de Banc Sabadell, fuentes del mercado siempre han destacado que el catalán no estaba de acuerdo con el precio que quería pagar el vasco, si bien, no se estaba teniendo en cuenta el potencial de su negocio.

En ese momento Sabadell estaba muy penalizado en bolsa y sus beneficios se habían reducido en más de un 70%. A partir de ese momento, la entidad presidida por Josep Oliu decidió que seguiría su camino en solitario, aunque en un primer momento se planteó vender TSB e incluso México.

El banco tenía claro que no vendería por menos de 1.000 millones de euros TSB, aunque en ese momento algunos analistas valoraban a la filial británica entre 150 y 850 millones. Poco después, se anunciaba el nombramiento de César González-Bueno como CEO y se descartaba vender TSB.

La llegada del nuevo CEO

La llegada del nuevo consejero delegado a finales de año cambió por completo los planes de Banc Sabadell. González-Bueno ha defendido desde entonces que ni se van a fusionar, ni se va a vender ninguna filial y los números le han respaldado.

Según las últimas cuentas presentadas por el banco, a cierre de junio, el beneficio alcanzaba los 220 millones y los analistas prevén que este mismo jueves, cuando se presenten los del tercer trimestre del año, se sumen otros 100 millones más.

Los panes de eficiencia y reestructuración llevados a cabo en Espala y Reino Unido empiezan a surtir efecto y además, el ahorro acumulado en la pandemia ha disparado la demanda de hipotecas, un mercado en el que el banco es especialista, sobre todo en Reino Unido.

La propia entidad especificó en el plan estratégico presentado en mayo que TSB basará su crecimiento en hipotecas en detrimento de préstamos al consumo y a pymes. El mercado hipotecario en el Reino Unido se encuentra en un momento de crecimiento sólido y las capacidades comerciales de TSB debe permitirle incrementar su cuota de mercado durante los siguientes dos años y medio.

En España, los inversores han respaldado estos números. Banc Sabadell es el valor del Ibex 35 que más sube en 2021, casi un 90%. La última subida, cercana al 3%, la de este mismo lunes tras conocerse la oferta de Co-operative Bank para comprar su filial británica.

El banco insiste en que no es el momento de vender, y sabe que de hacerlo -más adelante- ya no será por 1.200 millones.