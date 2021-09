Sabadell nombra a Nick Prettejohn nuevo presidente de TSB

Banc Sabadell ha nombrado a Nick Prettejohn nuevo presidente de su filial británica, TSB, en sustitución de Richard Meddings, quien anunció el pasado mes de marzo que dejaría el cargo a finales de este año. El nombramiento está sujeto a aprobación regulatoria.

Meddings ya adelantó el año pasado que no quería renovar su segundo mandato como presidente, sin embargo, decidió esperar porque en noviembre Sabadell se encontraba en conversaciones con BBVA para una posible fusión. El actual presidente de TSB lleva en el banco desde 2017, pero no fue hasta febrero de 2018 cuando se convirtió en presidente.

Prettejohn ha sido director ejecutivo de Lloyd’s of London, Prudential UK y Europa, y fue presidente de Brit Seguro. Actualmente es consejero no ejecutivo de Lloyds Banking Group y presidente de su filial Scottish Widows Group, y se incorporará al Consejo de TSB como director no ejecutivo el 1 de noviembre, asumiendo el cargo de presidente más adelante.

Nick Prettejohn, nuevo presidente de TSB.

El presidente de Banco Sabadell, José Oliu, comenta en un comunicado que, “TSB y el Grupo Sabadell en general, se beneficiarán del liderazgo de Nick” pues su experiencia será determinante para la estrategia que han marcado para la filial británica en el nuevo plan estratégico.

El plan contempla que TSB supere el 6% de rentabilidad (ROTE) en año y medio y contribuir significativamente a las cuentas del grupo desde 2021. La filial tuvo una aportación positiva a la cuenta de resultados del grupo -a cierre de junio- de 39 millones de euros, siendo la primera vez en reportar números verdes.

El banco que dirige César González-Bueno basará su crecimiento en Reino Unido el negocio bancario, con más hipotecas y menos préstamos al consumo. También prevén que la nueva financiación esté centrada en productos de menor riesgo y menor consumo de capital.