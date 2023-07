Santacreu asalta la Cambra con el foco en la empresa y ataques a Eines: “La política que la hagan los políticos”

Josep Santacreu ha oficializado este lunes su candidatura a la presidencia de la Cambra de Comerç de Barcelona con una intención muy clara: mostrarse como la antítesis de la otra opción, la de Eines de País, que gobierna la institución desde hace cuatro años. “La política que la hagan los políticos”, repitió en más de una ocasión, para criticar el sesgo político que tiene actualmente la Cambra, presidida por Mònica Roca, que no se prevé que repita como candidata.

El exconsejero delegado de DKV y su equipo han elegido ‘Va de Empresa’ como lema de campaña, lo cual ya es toda una declaración de intenciones. “Tenemos un solo objetivo: la promoción de las empresas”, explicó Santacreu. “Nuestra manera de hacer país es hacer empresa”, insistió.

“Las cámaras tenemos la responsabilidad de defender el interés general de las empresas. Y somos el interlocutor natural de las administraciones, tenemos que aprovecharlo”, siguió, para pedir una cámara “unida, amplia, que represente al máximo número de empresas, transversal, territorial y sectorialmente, y plural, que defienda todos los tipos de empresas”.

Santacreu lamentó que la Cambra “ha sufrido cierta marginalización, no está en el centro del debate, por primera vez no es vicepresidenta de la Cámara de España, que nos gustará o no, pero hay que estar, porque se necesita financiación”. De esto ha culpado, de nuevo, el foco en la política por parte de Roca y su predecesor, Joan Canadell, si bien no los ha mencionado.

“La Cambra lleva tres años en déficit, ha multiplicado la plantilla para hacer no se sabe muy bien qué”, ha seguido con los ataques a Eines de País. Para no ahondar en ese déficit, que el último año fue de 800.000 euros, defiende recuperar las sillas de plata, si bien deja la decisión en manos del pleno. Estas aportan unos 900.000 euros, que cuando se pierdan, más que doblarán el déficit de la Cambra.

El empresario de Guissona (Lleida) desgranó su programa en diez ejes que resumen lo que quiere potenciar: servicio, simplificación y eficacia; sociedad y responsabilidad; sostenibilidad; cultura empresarial; transformación, innovación e investigación; internacionalización; talento y pleno empleo; fiscalidad; infraestructuras, e industria 2.0.

Santacreu se presentará con el apoyo de empresas como Ficosa, Ametller, Fluidra, Colonial, Comsa y algunos colegios profesionales, como el de promotores.