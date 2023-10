Josep Santacreu, nuevo presidente de la Cambra de Barcelona

Josep Sanatacreu ya es presidente de la Cambra de Comerç Barcelona. El pleno de la institución ha elegido al candidato de Va d’Empresa y a su equipo para liderar la entidad cameral en los próximos cuatro años, tras conseguir 35 de los 58 votos a los que aspiraba, suficiente para hacerse con la presidencia.

Este lunes, la Cambra de Barcelona ha celebrado a la constitución del nuevo pleno cameral, surgido de las elecciones celebradas el pasado 20 de setiembre, en unas votaciones en las que el exCEO de DKV se impuso con 26 de las 52 vocalías en liza. Santacreu ha sido el único candidato que se ha presentado a la presidencia.

«Quiero ser el presidente que honre a todos los empresarios y empresarias, autónomos y autónomas, representados en esta institución», ha remarcado el empresario, durante el equivalente a su discurso de investidura. Santacreu se ha comprometido a «recuperar la influencia y prestigio de la Cambra», cuestionada en los últimos años por el giro político del comité de ejecutivo liderado por Eines de País, la lista independentista avalada por la Assemblea Nacional Catalana (ACN). «La Cambra debe de tener un punto de vista único y propio, no influenciada por ninguna institución externa», ha añadido.

El líder de Va d’Empresa ha remarcado que su gobierno seguirá «el objetivo fundacional de la institución» para «empoderar la empresa de Cataluña» a partir de diez ejes. Entre esta larga lista, destacan la simplificación burocrática, cambios en la fiscalidad catalana, la defensa para la inversión en infraestructuras en la comunidad o la transición hacia una economía más sostenible.

En el nuevo equipo directivo de la Cambra, están representadas tanto grandes como pequeñas corporaciones, pero es cierto que destaca la presencia de empresarios vinculados a las patronales y a los gremios, claves para el éxito de Santacreu. De hecho, el nuevo vicepresidente primero de la entidad, el presidente de Fluidra, Eloi Planas, ha conseguido su puesto en la institución de la mano de Foment del Treball, dado que ocupa una de las seis sillas reservadas a las organizaciones empresariales.

Pimec y Foment entran en el gobierno

Por otro lado, los otros dos vicepresidentes, Martina Font y Miquel Martí, directora corporativa de Font Packaging Group y presidente de Moventia, respectivamente, también han accedido al pleno y al gobierno cameral desde las sillas reservadas a las patronales, en su caso elegidos por Pimec.

Con todo esto, la configuración del comité ejecutivo es un reflejo de las negociaciones llevadas a cabo tras las elecciones. La candidatura del nuevo presidente obtuvo 26 de las 52 vocalías en liza y de las 60 totales que forman el pleno, frente a las 21 que se llevaron sus rivales de Eines de País, quedándose a las puertas de la mayoría absoluta.

A partir de entonces, se abrió un periodo de negociación para encontrar los nueve votos que, finalmente, le han dado la presidencia. No era ningún misterio que conseguiría encontrar esos apoyos o bien entre los seis representantes de las patronales o entre las cinco empresas que accedieron al pleno en calidad de independientes, dado que era un secreto a voces que su visión de la cámara coincidía más con la de Santacreu que con la de Eines de País.

Finalmente, en el nuevo gobierno de la institución estarán presentes los tres candidatos elegidos directamente por Pimec y uno de Foment; mientras que el director general adjunto del Banc Sabadell, Xavier Comerma, que entró al pleno como independiente, será el tesorero de la institución. Se puede dar por sentado que han apoyado a Santacreu en las votaciones.

Eines quiere una silla

En un accidentado pleno, en el que ni siguiera los representantes del depertament de Empresa i Treball, la tutelante de la Cambra, tenía claro el sistema de votación, Eines de País ha intentado acceder a la vicepresidencia tercera y a cuatro vocalías.

La candidatura que ha gobernado el pleno en los últimos cuatro años ha reconocido la derrota en las elecciones, después de semanas insistiendo en que Santacreu no tenía la mayoría absoluta. Tras asumir que no repetirían al frente de la institución, han pedido sillas en el nuevo comité: “Corresponde a Josep Santacreu formar gobierno”, ha afirmado una de las caras visibles de la lista, Toni Fitó, que ha reclamado que Eines pueda tener presencia en el gobierno, dado que “no se entendería que más de un tercio de el pleno no estuviera representado”. “No es idóneo de una Cambra abierta”, ha concluido.

La candidata de Eines, Roser Gelabert, le ha disputado la vicepresidencia tercer a Miquel Martí, pero solamente ha recibido 23 votos favorables, frente a los 24 del presidente de Moventia. Fito, Gelabert, Imma Folch y Gabriel Jené, pero finalmente han quedado fuera, en recibir x votos menos que los candidatos de Santacreu.

De esta forma, los vocales que cierran el nuevo comité ejecutivo son, Marta Angerri, Enric Bordas, Emma Gumbert, Joan Nogués, Xavier Pujol, August Tarragó y Salvador Vendrell. Los votos han sido individuales, pero han conseguido entre 34 y 35 votos, frente a los 23, 24 o 25 que han alcanzado los candidatos de Eines.