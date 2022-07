Sectores de CEOE reclaman a Garamendi liderazgo contra las políticas de Sánchez

CEOE celebra este miércoles su último comité ejecutivo antes de vacaciones y, con la que está cayendo por la inflación, el precio de la energía y las materias primas y las últimas medidas económicas propuestas por Pedro Sánchez, con más impuestos para las empresas en vez de ayudas contra la crisis, muchos empresarios no entienden que la patronal no lo aborde y plantee una reunión de trámite. “Falta liderazgo”, dicen algunos, mientras que otros califican a Antonio Garamendi de “blandito”.

Fuentes de algunos socios la gran patronal española explican a Economía Digital que el orden del día de la reunión solo incluye el acuerdo de los autónomos con el Gobierno para las cotizaciones «y poco más, cuestiones menores”, lamentan. Echan de menos que se aborde cómo afrontar la crisis de las empresas por la caída de los márgenes, teniendo en cuenta que se espera un otoño aún peor, que se dé respuesta a las medidas de Sánchez en el debate de política general de la semana pasada y que se reclame un pacto de rentas.

“Hay varios sectores que quieren más liderazgo por parte del presidente de CEOE”, aseguran, para defender a las empresas de los ataques del Gobierno y también para reclamar medidas que las ayuden a afrontar la crisis provocada por las subidas de precios de la energía y las materias primas. Entre estos sectores estarían el comercio, el automóvil y las pymes, mientras que entre las regionales, la CEIM madrileña y la catalana Foment han sido las más críticas, si bien no trabajan por una candidatura alternativa, mantienen las mismas fuentes.

Josep Sánchez Llibre renovó su mandato al frente de Foment este mismo lunes y en su discurso ante la asamblea de la patronal, y junto a Garamendi, desgranó una serie de reivindicaciones, todas ellas para el Gobierno español; no así para el catalán, lo que ya dio una pista de donde está en gran malestar de los empresarios catalanes. Reclamó, entre otras cosas, el pacto de rentas con sacrificios también para los funcionarios y planes de ayudas a las empresas en vez de impuestos y medidas “populistas”.

Ese es el liderazgo que algunos reclaman a Garamendi, del que se ha formado una imagen de que “siempre termina cediendo ante el Gobierno”: que reclame esfuerzos a la administración y responda a los ataques de su presidente. “No puede ser que no se hable de los últimos anuncios del Gobierno”, como las subidas de impuestos a bancos y energéticas, y que “no había ninguna medida para ayudar a la economía productiva”. “Debería ser el primer punto del orden del día” de la ejecutiva.

Los empresarios temen que la vuelta de vacaciones será difícil porque la situación económica empeorará. Se espera que los precios de la energía sigan al alza, lo que reducirá aun más los márgenes. Además, cogerá a la gran mayoría de empresas ya con muy poco músculo financiero tras tantos meses apenas cubriendo costes o ni eso. “La situación será muy complicada. Si no hay liderazgo, sufriremos mucho”, insisten.

El pacto de rentas y las elecciones de CEOE

Algunas organizaciones, como Foment, CEIM y Anfac, se abstuvieron el año pasado en la votación de la reforma laboral, en parte, porque no les gustaba su contenido y creían que CEOE había cedido, pero también porque consideraron que la patronal no había debatido suficientemente su postura ni escuchado a la mayoría de los empresarios. Ahora algunos le reclaman que no repita los mismos errores con el pacto de rentas, el gran acuerdo de los agentes sociales que viene.

Varias fuentes aseguran que la posición de CEOE tiene que ser firme pero que no es fácil. Es, de hecho, una nueva patata caliente para Garamendi si quiere buscar un acuerdo con los sindicatos y un Gobierno que, consideran, siempre termina empujando más hacia el lado de UGT y CCOO. Garamendi está a favor del pacto pero “dentro de la patronal es muy difícil que salga”.

Pedro Sánchez y Antonio Garamendi. EFE

El principal motivo para tal dificultad es que muchas sectoriales y regionales de CEOE están de uñas con el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos tras el debate de política general, por los impuestos a los beneficios “de una manera arbitraria” y la “demonización” de los empresarios. Por ello, no quieren darle una victoria si no cede a sus posiciones. Además, como expresó también Sánchez Llibre, tienen que lograr un compromiso de ahorro también en la administración en lo que se refiere a funcionarios y pensionistas.

Pero también hay un motivo electoral. Garamendi tiene elecciones a la reelección al frente de CEOE en otoño, y si bien no hay hoy por hoy un candidato alternativo, y parece ya difícil que pueda configurarse en pocos meses, sí que hay varias organizaciones en contra del líder patronal y que han llegado incluso a sopesar presentar otra candidatura, aunque no ha fructificado. Por ello, las fuentes consultadas aseguran que ahora Garamendi no quiere ponerse en contra a más empresarios, para apagar así posibles revueltas y asegurarse la reelección.