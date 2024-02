Los sindicatos buscan el compromiso por escrito de Orange a garantizar el empleo ante la fusión con MásMóvil

Los sindicatos han reclamado sin éxito a la dirección de Orange España un compromiso por escrito de la que fusión con MásMóvil no acarreará despidos.

Así lo afirma CCOO en una comunicación a la plantilla de Orange tras las reuniones que han mantenido en los últimos días las distintas secciones sindicales de las empresas del grupo en España tras el anuncio de Bruselas del visto bueno a la ‘joint venture’ con MásMóvil.

Comisiones afirma que ha trasladado a la dirección su «preocupación» sobre las consecuencias que pueda tener esta operación para el empleo y para las condiciones laborales de la plantilla, pero se les desatendió «la petición para firmar una garantía de empleo».

«Aunque se avecinan tiempos muy complicados de incertidumbre e inestabilidad donde cualquier cosa es posible, en el sindicato advertimos de nuestro compromiso inquebrantable en defensa de todas las trabajadoras y trabajadores sin excepción. Nos debemos únicamente a la plantilla, no al Grupo, no a los accionistas ni a los fondos de inversión, no al equipo directivo y, desde luego, no a quien vea en esta operación una oportunidad para sacar tajada a costa de los empleados», señala la formación que dirige Unai Sordo.

En la presentación de resultados anuales, el consejero delegado de Orange España, Ludovic Pech, volvió a lanzar un mensaje de calma a los trabajadores de las dos empresas sobre el impacto que pueda tener la fusión en el volumen de las plantillas.

«Lo único que podemos decir es que las sinergias de la operación traerán más de 450 millones de euros anuales a partir del cuarto año, y se sostendrán principalmente sobre sinergias industriales (al pasar de dos redes a una), no sobre sinergias de plantilla», señaló Pech.