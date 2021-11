Telefónica recibirá 1.000 millones de Hacienda por pagar impuestos de más

Hacienda se verá obligada a devolver a Telefónica hasta 1.000 millones de euros por haberle cobrado de más con el impuesto de sociedades entre 2009 y 2010. La Audiencia Nacional ha fallado en favor de la compañía que preside José María Álvarez-Pallete y ha reconocido su derecho a obtener las devoluciones de las cantidades ingresadas en exceso.

La empresa tendría derecho a recibir esta cantidad adicional a los 903 millones que ya le reconocieron los tribunales anteriormente por este mismo pleito, según una sentencia fechada el 29 de octubre a la que ha tenido acceso El País.

Leer más: Telefónica anuncia que abre negociaciones con los sindicatos para reducir plantilla

No obstante, el fallo no especifica el importe exacto. El recurso de la teleco fijaba una cantidad de al menos 1.588 millones de euros pagados de más. Si se le restan los 702 que ya reconoció la Agencia Tributaria, quedan por devolver unos 800 millones, a los que hay que añadir los intereses de demora, por lo que la cifra exacta supera los 1.000 millones.

Sede de Telefónica. Foto: Archivo

La sentencia todavía no es firme y hay posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo, por lo que la firma del Ibex no podrá disponer todavía de estos fondos. Además, de confirmarse el fallo, la forma de compensar de Hacienda sería a través de la compensación del pago de impuestos en el futuro, y no con una entrada de dinero en caja.

El origen de la disputa: la compra del buscador Lycos

El origen de la disputa entre la Agencia Tributaria y Telefónica se remonta al año 2000, cuando la compañía de telecomunicaciones compró el buscador Lycos por una cantidad inferior a su valor contable. La diferencia generó de cara a Hacienda un crédito fiscal que podía compensarse en años posteriores para reducir la base imponible en el pago del impuesto de sociedades (base imponible negativa).

Leer más: Criteria Caixa vuelve a comprar en Telefónica tras el parón del verano

Hacienda concluyó que las bases negativas eran inferiores a lo que estimaba la teleco. Por lo tanto, Telefónica firmó con Hacienda un acta en disconformidad e interpuso en 2015 diversos recursos ante el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). Algunos de ellos fueron estimados parcialmente y otros desestimados.

Tras perder en este tribunal de primera instancia que dependía de Hacienda, la multinacional acudió a la Justicia Ordinaria, que ahora falla a su favor. Y, si el Supremo avala la sentencia de la Audiencia nacional y se pone del lado de la operadora, demostrará que la compra de Lycos fue una operación acertada ya que en aquel momento se pagó con acciones, por lo que no supuso un desembolso en efectivo, y a día de hoy contribuye a que la firma ahorre en el pago de impuestos.