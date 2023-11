Telefónica tienta a la Sepi con 260 millones para contrarrestar la entrada de la saudí STC

Telefónica tienta a la Sepi con 260 millones de euros para reforzar la españolidad del grupo y contrarrestar la entrada de Saudi Telecom Company (STC). La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ingresaría dicha cantidad entre 2024 y 2026 en dividendos de la operadora española si finalmente entrara en el capital tomando el 5%.

El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda analiza su entrada en la multinacional presidida por José María Álvarez-Pallete, operación que respondería a la adquisición, comunicada el pasado 5 de septiembre, del 4,9% de Telefónica por parte de STC, que aspira a alcanzar el 9,9%. La presencia de la Sepi en el consejo de administración de la compañía española reforzaría el núcleo de los grandes accionistas españoles del grupo, junto con BBVA (con el 4,83%) y CaixaBank (con el 4,87%).

Telefónica anunció el miércoles, en la presentación de sus resultados trimestrales, que remunerará a los accionistas vía dividendo con 30 céntimos por acción durante los próximos tres años. Los 287,7 millones de acciones que obtendría la Sepi con la compra del 5% de Telefónica le darían opción de ingresar 86 millones de euros anualmente, 258 millones en total.

Distintos miembros del Gobierno han declarado que el Ejecutivo velará por la españolidad de Telefónica. Y la Sepi, a través de un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, informó el pasado 30 de octubre que está llevando a cabo «un análisis exploratorio interno relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial» en Telefónica.

Dicho análisis, añadió la Sepi en su comunicado, firmado por la presidenta del organismo, Belén Gualda, «no presupone la adopción de una decisión que suponga dicha adquisición».

Como ha publicado este diario, la entrada del organismo público en Telefónica requeriría una inversión de unos 1.000 millones de euros en uno de los momentos de mayor endeudamiento de la Sepi.

En 2022, la deuda financiera de la Sepi ascendió a 3.040 millones de euros, 315 millones más que un año antes. Además el grupo aprobó el pasado mes de mayo una regulación interna de endeudamiento que extrema los controles y permisos para ello.

Por su parte, los saudíes de STC ingresarían una cantidad de dinero vía dividendo de Telefónica similar a la de la Sepi, al controlar por ahora el 4,9% del capital. Fuentes cercanas a la operadora saudí insisten a este diario que el objetivo claro y marcado de STC es alcanzar el 9,9% del capital de la compañía española.

No obstante, STC todavía tendría que obtener los permisos pertinentes de las autoridades españolas para formalizar su entrada en Telefónica, en particular del Ministerio de Defensa. Una vez solicitado, el Ministerio dispondría de tres meses para responder al requerimiento. Sin embargo, STC no despeja la duda de si efectivamente ha presentado ya su petición.

Durante la presentación, el miércoles, a los inversores del nuevo plan estratégico de Telefónica, la compañía no hizo mención alguna a la entrada de STC en su capital, o a la posibilidad de que lo hiciera la Sepi.

Telefónica presentó el miércoles los resultados correspondientes a los nueve primeros meses del año, periodo en el que los ingresos ascendieron hasta los 30.499 millones de euros, un 2,4% más que entre enero y septiembre de 2022.