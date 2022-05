Tensión en el Cercle: Faus contrata a dos abogados para velar por la neutralidad en las elecciones

Este jueves se celebra la junta del Cercle d’Economia que convocará las elecciones del 12 de julio, las primeras de su historia con más de un candidato, y la tensión no podría ser mayor. Los entornos de Rosa Cañadas y Jaume Guardiola, los dos candidatos, cruzan acusaciones y el prestigio de la institución está en juego, consideran algunos históricos y el actual presidente, Javier Faus.

Para salvaguardar la imagen del Cercle y garantizar unas elecciones sin sombra de dudas con respecto a la pulcritud del proceso, así como para mostrar la neutralidad de la junta pese a que un candidato, Guardiola, es continuista, Faus ha contratado a dos abogados que interpretarán los estatutos y armarán las elecciones y pondrán las reglas del juego.

Se trata de Jaume Marfà, como ya estaba previsto, pero además el presidente del Cercle ha fichado a un especialista en este tipo de procesos, Eudald Vendrell, para asegurar que todo se hace de acuerdo a derecho, según aseguran fuentes de la institución. Ambos son independientes a la actual junta, inciden, para que no haya dudas sobre su neutralidad.

Vendrell es socio del despacho de Eugenio Gay, juez del Tribunal Constitucional entre 2001 y 2012 y padre de Maria Eugènia Gay, delegada del Gobierno en Cataluña y hasta hace poco decana del Colegio de Abogados de Barcelona. Gay visitó las jornadas del Cercle de la semana pasada con las visitas de Pedro Sánchez y el Rey Felipe VI.

Este abogado es especialista en derecho privado y civil y procesos de arbitraje. Miembro fundador de la Asociación para el Fomento del Arbitraje, también ejerce en el Tribunal Arbitral de Barcelona y en la Chambre de Commerce Internationale de París. También es presidente de la asociación Justícia i Pau.

Los 80 nuevos socios del Cercle podrán votar

Este fichaje debe servir para calmar las aguas, o esa es la intención de la junta del Cercle. Pero no será fácil, pues hay muchas tiranteces entre las candidaturas. La última en salir a la luz es la petición de Cañadas de que los socios dados de alta en los últimos dos meses no pueden votar, como adelantó La Vanguardia, pues considera que ha habido un crecimiento anómalo aupado por la candidatura de Guardiola para asegurarse la victoria.

Fuentes cercanas a la candidata alternativa hablan de más de 200 altas, pero fuentes internas de la institución las reducen a 80, de las cuales 40 se produjeron en la última junta y 40 más, este jueves. Además, apuntan, no todas serían impulsadas por Guardiola, sino que unas 20 serían personas cercanas a Cañadas.

Javier Faus con Jaume Giró, conseller d’Economia de la Generalitat. Imagen: Cercle d’Economia

Pese a la queja, todo apunta a que podrán votar. Desde la candidatura de Guardiola no se mojan y responden que se haga “lo que decida la junta y los abogados”. Pero las fuentes internas explican que no hay forma de impedirlo: “Los estatutos no establecen una antigüedad mínima, dicen que puede votar cualquier socio al corriente de sus obligaciones en el momento de la convocatoria. Si se le impide votar a un solo socio, puede impugnar las elecciones y judicializar el proceso durante años”.

Las mismas fuentes apuntan a que el crecimiento no tiene porque estar relacionado con la estrategia electoral de los candidatos. Aseguran que la media de altas mensuales son de diez socios, y la subida a 40 puede ser por las elecciones pero también por las jornadas, que son un gran aparador. Además, aseguran que también hay bajas y de hecho, el censo, de 1.300 socios, no ha crecido tanto desde la elección de Faus hace tres años.

La delegación de voto y los avales, las otras polémicas

La última palabra la tendrán Marfà y Vendrell, que también deben abordar otros temas que se han convertido en polémicos, como la delegación de voto. En las anteriores no hubo problemas, pero claro, solo había un candidato. También sobre los avales, aunque Faus ya dijo que los que había recogido Guardiola no eran válidos. Su equipo de campaña admitió que había recogido unos «pre-avales» y que sabía que no eran válidos, los recogió para medir sus fuerzas.

Lo que parece claro es que habrá elecciones. Si bien muchos socios abogaban por un acuerdo, y pedían la actuación de Faus, la junta y los expresidentes para evitarlas, Guardiola y Cañadas no pueden estar más alejados, como muestra esta batalla.

Leer más: El Cercle pide a Sánchez y Feijóo un gran pacto de estado para superar la crisis de la guerra de Ucrania

Este jueves se dará el pistoletazo de salida a las elecciones, que se celebrarán en dos meses exactos. Ese es el único timing exacto que se conoce, pero todavía no se han establecido los tiempos de recogida y entrega de avales y delegaciones de voto.

Quién empezará a moverse en menos de una semana es Guardiola. El exconsejero delegado de Banc Sabadell ha convocado a los socios y los medios el martes que viene, 17 de mayo, para presentar su candidatura. Lo hará a las 7 de la tarde en la sede del Cercle d’Economia.